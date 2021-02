Stávka žen – Strajk Kobiet, která paralyzovala od konce října až do Vánoc vlastně celou zemi, ve středu večer opět nabrala na síle. V tu chvíli totiž vydal polský ústavní soud, který zcela ovládá vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczyńského, ve sbírce odůvodnění svého říjnového protipotratového výroku.

Změna zákona začala platit, a Polkám se tak od středečního večera ještě více znemožnila možnost postoupit aborci. Výrok totiž legální možnosti interrupce omezil jen na případy znásilnění a podezření na ohrožení života matky. Skončila tak možnost zákroku u plodů s těžkou vývojovou vadou neumožňující jejich přežití. I před kontroverzním výrokem ústavního soudu patřil polský interrupční zákon k nejpřísnějším v Evropě.

Už ve středu večer vyšli Poláci spontánně do ulic ve 40 městech. Dnešek má být mnohem mohutnější. A zítra by podle organizátorky a hlavní tváře Stávky žen Marta Lempartové měly protesty vyvrcholit celopolskou demonstrací ve Varšavě.

„Zákaz potratů neznamená, že byly zcela zrušeny. Ony jsou stále dovolené, ale jen pro bohaté,“ řekla před budovou ústavního soudu Lempartová demonstrujícím. Zároveň varovala všechny lékaře i ředitele nemocnic, aby nešli na ruku vládě. „Nevyplatí se vám to, budete litovat chvíle, kdy jste se před nimi ohnuli. Každého lékaře i lékařku, kteří se postaví zlovůli tohoto pseudotribunálu, budeme maximálně podporovat,“ pokračovala organizátorka za potlesku davu.

Protesty po celém Polsku

Spontánní protesty ve středu večer se děly po celém Polsku: kromě Varšavy, v Krakově, Poznani, Lodži, Gdaňsku, Opoli, Toruni. V Radomi před kanceláří PiSu demonstranti postavili řadu sněhuláků ve tvaru kachny s narážkou předsedu PiS. Kachna se polsky řekně kaczka.

Reagovali i opoziční politici. „To není výrok, to není soud. To je svinstvo. Nebudete nám říkat, co můžeme a co ne. Odpověď dostanete. Vyjdeme do ulic,“ řekla v TVN Barbara Nowacka z Občanské platformy (KO).

Primátor Varšavy Rafal Trzaskowki, rovněž z KO, napsal na svém twitterovém účtu: „Cyničtí politici se rozhodli, že místo, aby řešili chaos (ohledně proticovidových opatření a očkování – pozn. red.), raději přinutí ženy vyjít do ulic. Podaří se jím zamést pod koberec jejich neschopnost? Ne, pánové, nepodaří. Už nejenom ženy vyjdou kvůli vám do ulic, ale celý národ vás má dost.“

Bývalý polský premiér a významný evropský politik Donald Tuks si pro Gazetu Wyborczu posteskl, že vládě vůbec nejde o ochranu života. „Za jejich vlády přeci umírá stále více Poláků a stále méně se jich rodí. Ochrana práv žen a jejich důstojnosti před cynickým fanatismem vlády to je naše: Být, či nebýt,“ uvedl Tusk.

Politici mlčí

Jindy na sociálních sítích aktivní vládní politici zatím mlčí. Ministr spravedlnosti a generální prokurátor v jedné osobě Zbigniew Ziobro, který jen den před publikování nálezu ostře bojoval za práva týraných dětí, kterých se jim podle jeho názoru nedostalo u lodžského soudu, včera sdílel na svém Twitteru pouze vzpomínku na výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi a Mezinárodní den obětí holokaustu.

Při stávkách žen před Vánoci nebyla výjimkou účast i několik stovek tisíc protestujících. Výjimkou ovšem nebyl ani slzný plyn a rostoucí násilí a šikana ze strany polských bezpečnostních složek.

Řada demonstrantů byla obviněna z napadení veřejného činitele, dostala pokutu za shromažďování v době covidových opatřeních. Policista za brutalitu, častokrát zdokumentovanou a uveřejněnou na sociálních sítích, nebyl potrestán dosud ani jeden.

Rovněž do ztracena vyšuměl příslib některých vládních činitelů, že se urychleně připraví nový kompromisní interrupční zákon. Aktuální komentář polského deníku Gazeta Wyborcza více méně přizvukuje twitterovému statusu varšavského primátora a naznačuje, že ponecháním výroku ústavního soudu bez korekce chce mocný předseda PiS Kaczyński zastínit problémy, které má kabinet s řešením pandemie a nyní i s očkováním.

Mimochodem přísná proticovidová opatření – tzv. národní karanténa, mají platit v zemi do neděle. Poté všichni doufali, že se zmírní. Nyní to podle polských komentátorů ale není vůbec jisté.