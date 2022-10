Prakticky všichni potomci slavné britské královny Viktorie se museli ve svých životech vyrovnat s mnoha těžkými chvílemi. Vůbec nejprošpikovanější různými tragédiemi a utrpením byl však život princezny Alice.

Z devíti Viktoriiných dětí byla princezna Alice Sasko-Koburská, pozdější velkovévodkyně hesenská, nejcitlivější a nejobětavější. „Dobrá, drahá Alice, plná citu, lásky a starosti o mne,“ napsala o ní její matka do jednoho z dopisů.

Vnímavost princezny k utrpení druhých byla tak velká, že se z ní stala vynikající pečovatelka a následovnice legendární britské ošetřovatelky Florence Nightingalové. Ve zbídačeném hesenském velkovévodství, kam se přivdala, obětavě ošetřovala raněné vojáky a i s rodinou žila vzhledem ke svému původu až v neuvěřitelně skromných poměrech.

Osud Alici její obětavost ale příliš nesplatil - v nízkém věku jí zemřely dvě děti a ona druhé z nich následovala na věčnost o pouhých pár týdnů později. Zemřela na záškrt v pětatřiceti letech. Její smutný příběh popisuje další díl seriálu Deníku o osudech dětí královny Viktorie.

Kondoluji vám k narození dcery

Princezna Alice Maud Mary se královně Viktorii a jejímu manželovi, princi Albertovi, narodila v roce 1843 jako třetí dítě a druhá dcera. Vzhledem k tomu, že byla dívkou, Královská tajná rada poslala princi Albertovi gratulaci k narození dítěte a zároveň kondolenci vzhledem k jeho pohlaví.

Dívka vyrůstala se staršími sourozenci Viktorií a Albertem Eduardem v rezidenci Osborne na ostrově Wight. Od útlého věku zažívala poměrně přísnou výchovu, kterou nastolil její otec a jeho přítel, baron Stockmar. Kromě toho, že se děti učily mluvit několika cizími jazyky a různým dalším předmětům, žilyve skromných poměrech. „Se staršími sourozenci měla princezna velmi dobré vztahy. Obzvláště blízcí si byli s bratrem, příštím králem Eduardem VII., přičemž jejich vztah vydržel až do Aliciny smrti,“ píše server Unofficial Royalty.

Princezna Alice si nejlépe rozuměla se svou starší sestrou Viktorií a se starším bratrem, příštím králem Eduardem VII. Na snímku Alice s ViktoriíZdroj: Wikimedia Commons, Roger Fenton - Royal Collection RCIN 2941850, volné dílo

Už jako dítě byla Alice velmi citlivá, a pozorně si všímala lidi kolem sebe, včetně poddaných. Traduje se dokonce historka, že jednou při mši ve skotském Balmoralu utekla chůvám a posadila se do lavic pro poddané, neboť chtěla lépe porozumět obyčejným lidem. „Princezna pravidelně navštěvovala nájemníky žijící na královských pozemcích, a často pozorovala život běžných lidí,“ potvrzuje Salon Privé Magazine.

Silně jí také zaujalo ošetřovatelství. Tento zájem bezpochyby vyvolal její zážitek z dětství. „Když jí bylo jedenáct let, navštěvovala s matkou a starší sestrou špitály plné vojáků raněných v Krymské válce,“ uvádí Salon Privé Magazine.

Princezna pečovatelka

Když měla princezna sedmnáct let, její rodiče rozhodli, že je načase najít jí vhodného ženicha. Přestože královna Viktorie trvala na tom, že musí jít o muže z „přijatelného“ rodu a země, aby sňatek posloužil i politickým cílům, zároveň v rámci stanovených mezí svým dětem povolila, aby si vybraly partnera z lásky, nebo minimálně takového, který jim bude sympatický.

Po několika neúspěšných pokusech o dohození vhodné partie královna Viktorie v roce 1860 zorganizovala setkání princezny Alice se dvěma princi z Hesenského velkovévodství. Alice si padla do oka se starším Ludvíkem. Jenže ještě než se stala vdanou paní, začaly její životy lemovat rodinné tragédie.

Nejdříve na jaře 1861 začala rychle skomírat její babička Viktorie, matka královny Viktorie. A tehdy ani ne osmnáctiletá Alice se vzdala veškerých radostí svého mladého života, aby se o babičku postarala. „Alice o babičku pečovala v jejích posledních dnech, čímž se pasovala do role jakési rodinné ošetřovatelky,“ potvrzuje web Unofficial Royalty.

Když pak babička zemřela, Alice se začala starat o žalem zlomenou matku - právě tehdy královna Viktorie napsala výše zmíněná slova o své dceři. O měsíc později se princezna zasnoubila, jenže místo aby začala řešit nadcházející vdavky, byly opět potřeba její pečovatelské schopnosti.

V zimě 1861 totiž vážně onemocněl její otec, princ Albert. „Osmnáctiletá Alice věnovala veškerý svůj čas pouze péči o otce, aby umožnila své matce nadále se starat o monarchii. Všechno v životě mladé princezny šlo stranou - trávila dny po otcově boku a celé noci mu předčítala, aby alespoň trochu zmírnila jeho bolesti,“ uvádí web Alexander Palace.

Princ Albert zemřel 14. prosince 1861, což královnu Viktorii zcela zlomilo. A opět to byla Alice, kdo zachraňoval situaci. Stala se jakousi neoficiální matčinou zástupkyní, vyřizovala její korespondenci a další povinnosti, jen aby matce pomohla zvládnout období truchlení.

Nevěsta ve smutečních šatech

Britský královský dvůr zahalil po smrti Alicina otce na dlouhé měsíce smutek. Královna Viktorie byla zcela duchem nepřítomná, odmítala nosit jinou barvu než černou a jen těžce se soustředila na své povinnosti. V ohrožení byla i Alicina svatba, tu ale nakonec královna Viktorie překvapivě povolila a sama popíchla dceru, aby svatbu neodkládala.

Alice ovšem rozhodně nemohla očekávat žádnou pompézní událost. „Její vdavky připomínaly spíše pohřeb než svatbu,“ zhodnotila i sama královna Viktorie.

Princezna Alice ve svatebních šatech. Vdávala se pár měsíců po smrti svého otce, v období, kdy v Británii ještě vládl smutek. Bílé šaty směla mít na žádost královny Viktorie pouze při obřadu, jinak musela být v den svatby ve smutečním.Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Princezna Alice se vdávala v létě 1862 pouze v kruhu nejužší rodiny. „S princem Ludvíkem se vzali v soukromí, v jídelně sídla Osborne na ostrově Wight, která byla dočasně proměněna v improvizovanou kapli. Alici k oltáři dovedl její strýc a družičkami byly její sestry. Na obřad si Alice vzala bílé šaty s krajkovým závojem, ale před a po obřadu musela být oblečena ve smutečním. Královna Viktorie seděla v křesle a snažila se zadržet slzy, a vedle stáli Alicini starší bratři, kteří plakali,“ popisuje smutnou svatbu server The British Monarchy.

Nemluv před sestrou o intimních partiích

Po svatbě se Alice s manželem usadili v hesenské metropoli Darmstadtu. Princezna si těžce zvykala na odloučení od domova, poddaní v poměrně chudém Hesenském velkovévodství ji navíc sice slavně přivítali, moc rádi ji ale neměli - královna Viktorie totiž trvala na vybudování nové rezidence pro novomanžele, na to ale pokladna méně významné a chudé německé země nestačila.

V prvních letech bylo manželství Alice a Ludvíka poměrně šťastné a brzy začali na světpřicházet první potomci. V roce 1866, kdy byla Alice potřetí těhotná, ale rodinné štěstí přehlušily dějinné události. Vypukla totiž prusko-rakouská válka. Pro Alici znamenala mimo jiné počátek rozkolu s matkou, neboť zatímco Hesenské velkovévodství stálo na straně Rakouska, Velká Británie podporovala Prusko.

Nemocnice v Hesensku byly brzy plné raněných vojáků. A zde se opět projevila Alicina citlivost. Své dvě děti poslala k babičce do Británie, a ona sama se zatím, byť už byla ve velmi vysokém stádiu těhotenství, stala ošetřovatelkou. Právě tehdy začalo její přátelství s legendární Florence Nightingalovou, jíž se princezna inspirovala. „Alice připravovala pro vojáky obvazy, a každý den byla v nemocnici,“ konstatuje server Unofficial Royalty.

Britská legendární ošetřovatelka Florence Nightingalová byla pro princeznu Alici velkou inspiracíZdroj: Wikimedia Commons, Henry Hering (1814-1893) – National Portrait Gallery, London, volné dílo

I když válka skončila a princezna se vrátila k relativně běžnému životu, zájem o ošetřovatelství a chudé lidi neztratila - pokračoval až do její smrti. Tím si získala srdce svých poddaných. „Nadále pokračovala v návštěvách nemocnic a navíc tam často brala i své děti. Věnovala se také situaci nejchudších lidí ve velkovévodství. Navštěvovala jejich domovy, mnohdy inkognito, aby zjistila, v jakých podmínkách žijí a co může udělat pro to, aby jejich život zlepšila,“ uvádí server Unofficial Royalty.

V roce 1871, kdy Hesenským velkovévodstvím zmítala prusko-francouzská válka, už byla v ošetřování princezna Alice jako doma a vášnivě se zajímala nejen o zdravotnictví, ale také třeba o zlepšování tehdy velmi malých ženských práv. Její přímost ohledně zdravotnických témat - také oblasti gynekologie - její matku pobuřovala. Královna Viktorie totiž považovala mluvení o jen trochu intimnějších záležitostech za nevhodné a nemorální.

Zašlo to tak daleko, že když měla jedna z jejích čerstvě provdaných mladších dcer navštívit princeznu Alici, Viktorie se bála, aby se od ní nedozvěděla něco (z jejího pohledu) nevhodného. „Nenech se od Alice poučovat. Buďte potichu a zejména velmi obezřetné ohledně mluvení o svém ‚interiéru‘,“ napsala mladší dceři královna Viktorie.

Dítě, které vypadlo z okna

Princezna Alice měla celkem s manželem sedm dětí. Mateřství ji naplňovalo a o své děti se starala převážně sama. Její rodinné štěstí ale netrvalo dlouho. V roce 1873 jej pokazila tragédie, která princeznu Alici už navždy poznamenala.

„Devětadvacátého května si její mladší, tehdy dvouletý, syn Fridrich hrál se svým starším bratrem v Alicině ložnici. Malý Fridrich vyšplhal na židli a vyklonil se z jednoho okna, aby zvenčí pozoroval svého bráchu, který se zase díval z vedlejšího okna. Jenže dítě se vyklonilo příliš a z okna vypadlo. Fridrich padal šest metrů na balustrádu pod oknem,“ popisuje hrozivé okamžiky server Unofficial Royalty.

Nejoblíbenějším dítětem princezny Alice byl syn Fridrich. Jako dvouletý zemřel po pádu z okna. Alice se z jeho smrti nikdy nevzpamatovalaZdroj: Wikimedia Commons, http://forum.alexanderpalace.org, volné dílo

Byť ještě po pádu byl malý Fridrich při vědomí, po krátké chvíli zemřel na následky vnitřního krvácení. Jeho matka mu předala dědičnou nemoc hemofilií a dítěti tak nebylo pomoci. Jak uvádí server The British Monarchy, Fridrich byl Aliciným nejoblíbenějším dítětem a z jeho smrti se nikdy zcela nevzpamatovala.

O rok později Alice porodila manželovi ještě poslední dítě, dceru Marii, po Fridrichově smrti se ale manželství dostalo do krize a s oba partneři se odcizili. „Alice si uvědomila, že s manželem toho nemají příliš společného a byla frustrovaná z toho, že její muž není schopen inteligentní konverzace. V roce 1876 mu v dopisu napsala: ‚Toužila jsem po skutečném společníkovi, protože kromě toho mi život v Darmstadtu neměl co nabídnout. Byla bych docela šťastná a spokojená i v obyčejné chalupě, kdybych mohla sdílet své intelektuální zájmy a intelektuální touhy s manželem, jehož silná, ochranitelská láska by mě vedla po skalách…,‘ “ přibližuje server Alexander Palace.

V čase vzniku dopisu se Alice léčila ve Velké Británií s gynekologickými problémy, a manželství tak ochladlo i po fyzické stránce.

Zajímavá příbuzenská propojení



Byť se všechny děti královny Viktorie provdaly či přiženili na královské dvory a osudy jejich potomků jsou tak velmi zajímavé a známé, v případě její dcery Alice lze vysledovat příbuzenské vztahy do dvou velmi ostře sledovaných královských rodů.



Velkovévodkyně hesenská Alice byla matkou poslední ruské carevny Alexandry Fjodorovny, kterou (i s celou její rodinou) zavraždili bolševici v roce 1918.



Mimochodem, do Ruska se vdala i další Alicina dcera Alžběta, kterou bolševici popravili o pouhý den později než Alexandru Fjodorovnu.



Nejstarší Alicina dcera Viktorie se provdala za prince Ludvíka z Battenbergu. Dcera tohoto páru, po babičce také Alice, si vzala prince Ondřeje Řeckého a Dánského. Ti spolu měli pět dětí - čtyři dívky a jednoho syna. Tím synem byl jistý Filip Mountbatten. Svět tohoto muže ovšem spíše zná pod jménem Princ Philip, vévoda z Edinburghu - a jako manžela britské královny Alžběty II.



Nyní již zesnulý britský královský pár - královna Alžběta II. a princ Philip - tak měl v osobě královny Viktorie společnou praprababičku.

Poslední polibek

V roce 1877 zemřel bezdětný strýc prince Ludvíka a Alicin manžel se po něm stal velkovévodou hesenským, čímž se princezna stala velkovévodkyní. „Navzdory problémům v manželství podporovala svého manžela, jak mohla, a byla vždy velmi rozzlobená, pokud se jí zdálo, že nemá dostatek příležitostí uplatnit své schopnosti,“ píše web The British Monarchy.

Nadále se věnovala charitativní činnosti a ošetřovatelství, zakládala nemocnice a nadace, čímž si vysloužila oblibu u poddaných.

O pouhý rok později ale rodinu zasáhla další tragédie - tentokrát se Aliciny děti nakazily záškrtem. „Alicina nejstarší dcera Viktorie onemocněla jako první. Večer pátého listopadu si stěžovala na ztuhlý krk. Záškrt byl dívce diagnostikován o den později a brzy se - kromě jedné dcery- nakazily i Aliciny ostatní děti a manžel,“ popisuje web The British Monarchy.

Patnáctého listopadu se rapidně zhoršil stav Aliciny nejmladší dcery, čtyřleté Marie. „Alice, která se starala o celou rodinu, byla přivolána k jejímu loži, ale než stihla doběhnout, Marie se udusila. Zdrcená Alice napsala své matce, že bolest ze ztráty dítěte je tak velká, že přesahuje veškerá slova,“ uvádí server The British Monarchy.

Nejmladší dcera princezny Alice, princezna Marie, zemřela jako čtyřletá na záškrt. Matka zemřela jen o pár týdnů pozdějiZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Aby se nezhoršil stav i ostatních dětí, Alice před nimi smrt mladší sestřičky tajila několik týdnů. „Po čase si ale děti všimly její nepřítomnosti a začaly na matku dorážet s otázkami. A ona konečně přiznala, že Marie zemřela. Její syn Ernest Ludvík, který se také teprve pomalu uzdravoval ze záškrtu, byl ze zprávy mimořádně zdrcený. Aby Alice svého desetiletého syna utěšila v jeho zármutku, nedokázala odolat a políbila jej, i když to bylo kvůli riziku přenosu nemoci zakázáno,“ uvádí server Alexander Palace.

Smutkem i dlouhými dny ošetřování unavená velkovévodkyně Alice si tímto mateřským polibkem podepsala ortel smrti. Její tělo bylo pro boj se záškrtem příliš slabé. Zemřela 14. prosince 1887.

Navzdory odcizení v posledních letech její smrt královnu Viktorii zničila. Alici bylo pouhých pětatřicet let. Britskou královnu ale v souvislosti s její smrtí zasáhlo ještě něco. Alice totiž zemřela přesně v ten samý den, jako Albert - naposledy vydechla v sedmnácté výročí otcovy smrti.

Královna Viktorie tuto shodu termínů považovala za téměř neuvěřitelnou a nanejvýš záhadnou. „Moje drahé dítě, které stálo při mě a podporovalo mě před sedmnácti lety, odešlo v ten samý den, a opět kvůli hrozné a děsivé nemoci. Alice měla povahu svého milovaného otce a hodně z jeho obětavého charakteru. A nebojácnou a naprostou oddanost povinnostem,“ napsala královna Viktorie.

Mimochodem, tragické události v Alicině rodině pokračovaly i po její smrti - její dvě dcery, které se vdaly do Ruska, popravili v roce 1918 bolševici.

Děti královny Viktorie



• Viktorie Sasko-Koburská (1840 - 1901) - sňatkem německá císařovna a pruská královna

• Eduard VII. (1841 - 1910) - král Spojeného království Velké Británie a Irska

• Alice Sasko-Koburská (1843 - 1878) - sňatkem velkovévodkyně hesenská

• Alfréd Sasko-Kobursko-Gothajský (1844 - 1900) - sasko-kobursko-gothajský a edinburský vévoda, hrabě z Kentu a Ulsteru

• Helena Britská (1846 - 1923) - sňatkem princezna Kristiána Šlesvicko-Holštýnského

• Luisa Sasko-Koburská (1848 - 1939) - sňatkem vévodkyně z Argyllu

• Artur Sasko-Koburský (1850 - 1942) - vévoda z Connaughtu a Strathearnu

• Leopold, vévoda z Albany (1853 - 1884)

• Beatrix Sasko-Koburská (1857 - 1944) - sňatkem Battenberská princezna