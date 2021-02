Nejen covidem živ je ovšem rakouský politik a jeho volič. Všelidové hlasování si nyní vynutilo projednání tří norem v parlamentu - o ochraně zvířat, proti „diskriminaci osob, které se nechtějí nechat očkovat proti covidu“, a o učebním předmětu „Etika pro všechny".

Rekordních 21 865 lidí sčítalo ptáky v zahradách a na balkonech. Na 17 197 místech jich napočítali 504 268, nejvíc bylo vrabců domácích 71 174.

Index korupce Transparency International (TI) 2020 řadí Rakousko na 15. místo se 76 body. Vedou opět Dánsko a Nový Zéland s 88 body před Finskem, Singapurem, Švédskem a Švýcarskem s 85. Česko je na 49. místě s 54 body.

A jak se nám jinak tisk sousedů věnuje? Oberösterreichische Nachrichten (OÖN) vedle inzerátu na Skodu Octavia Premium o nás napsaly 27. ledna, že italská města údolí Pádu, Polska a ČR mají nejvíc mrtvých kvůli nečistotě ovzduší. Linecké OÖN pak vyzdvihly v kalendáři největších událostí 27. ledna, že toho dne v roce 1991 se stal Boris Becker vítězstvím nad Ivanem Lendlem ve finále Australian Open jako první německý tenista světovou jedničkou.

Rakousko vypovídá děti

Vídeňská policie rozpustila demonstraci proti odsunu tří školaček do Gruzie. V Rakousku se narodily a vyrostly. Jejich rodiny se ale v zemi zdržovaly neoprávněně… Otec jedné z nich, dvanáctileté, je legálně na Slovensku a může tedy pobývat I v Rakousku. „Hluboce zasažen“ se celou kauzou cítí i prezident Van der Bellen.

V klášteře kradl mnich?

Z kláštera v Kremsmünsteru bylo odcizeno padesát uměleckých děl v hodnotě kolem 300 tisíc eur. Hlavním podezřelým je jeden z mnichů. Při kontrole v depozitu chyběly mimo jiné tři střelné zbraně ze 17. století a 47 obrazů. Jeden z bratří uvedl, že věci prodal, aby získal peníze pro restaurování jiných děl.

Vodou z okurek solit cesty nebudou

Cestářství v Dingolfingu mělo loni úspěch s použitím slané vody z okurek proti tvorbě náledí. Horní Rakousy ale nepřikročí ani k pilotním pokusům. Kromě jiného lák musí být skladován a zřízení tanků a transport by přišly daleko dráž než eventuální úspory. V celé zemi by sice mohli shromáždit za rok na 50 tisíc litrů slaného láku. Ke kropení proti náledí potřebují ale jen v této zimě přes jedenáct milionů litrů solanky.

U sousedů. Přečtěte si, co se děje v Německu, Rakousku, Slovensku a Polsku.Zdroj: DeníkNový rubrika U sousedů

V dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy v Česku, Polsku, Německu a Rakousku.



Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Tomáš Skřivánek na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo doyen naší rubriky Vladimír Majer z jižních Čech. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata, a je možné, že časem přibereme ještě další kolegyně, či kolegy. Přejeme hezké nedělní počtení.