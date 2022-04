Jedno pravidlo se přitom v posledních dnech skloňuje více než ostatní. Na civilní obyvatelstvo nelze úmyslně útočit, a to ani na infrastrukturu, která je nezbytná pro jeho přežití.

Děsivé svědectví z Buči. Všude byla mrtvá těla, některá rozjetá tanky

Dále platí, že některé zbraně by měly být tabu, a to kvůli strašlivým následkům, které způsobují. Patří mezi ně například protipěchotní miny a chemické nebo biologické zbraně.

O nemocné a zraněné musí být postaráno - včetně zraněných vojáků, kteří mají práva válečných zajatců.

Závažné trestné činy jako vražda, znásilnění nebo masové pronásledování skupiny osob, jsou označovány jako „zločiny proti lidskosti".

Co je genocida?

Genocida je v mezinárodním právu definována jako úmyslné zabíjení lidí z určité národnostní, etnické, rasové nebo náboženské skupiny s úmyslem tuto skupinu zničit - ať už zcela, nebo zčásti.

Jako taková je genocida specifickým válečným zločinem, který je závažnější než nezákonné zabíjení civilistů. Zákon vyžaduje prokázání úmyslu skupinu zničit.

Jaká obvinění z válečných zločinů byla již na Ukrajině vznesena?

Vyšetřovatelé i novináři našli něco, co se zdá být důkazem úmyslného zabíjení civilistů v Buči, městě, které bývá počítáno do Kyjevské aglomerace, a dalších blízkých oblastech. Ukrajinské síly tvrdí, že našly masové hroby a existují důkazy o tom, že civilisté byli zastřeleni poté, co jim svázali nohy a ruce.

Mass grave in #Bucha, where apparently 280 people are buried. It appeared because Russians occupied the area around cemetery and morgue, locals say. There were so many bodies and they needed to be buried somewhere. Two rows: one for Russians, the other Ukrainian civilians. pic.twitter.com/P36kJa4A02 — Oliver Carroll (@olliecarroll) April 3, 2022

Britský premiér Boris Johnson uvedl, že útoky jsou dalším důkazem válečných zločinů. Americký ministr zahraničí Antony Blinken pak na téma takových zločinů už minulý týden řekl: „Rusko zničilo obytné domy, školy, nemocnice, kritickou infrastrukturu, civilní vozidla, nákupní centra a sanitky.“

Za první potvrzený čin masového zabíjení se považuje březnový ruský úder na divadlo v Mariupolu, kde bylo před budovou obřím písmem napsáno slovo „děti“. Sama Ukrajina označila ještě dříve za válečný zločin letecký útok na mariupolskou porodnici.

Ukrajinské rodiče sžírá strach. Raději popisují těla svých dětí, kdyby osiřely

Přibývá také důkazů, že kazetové bomby - munice, která se rozděluje na spoustu menších bomb - zasáhly civilní oblasti Charkova.

Podle Velké Británie Rusko použilo termobarické výbušniny, které vysáváním kyslíku vytvářejí obrovské vakuum. Ty nejsou zakázány, ale jejich záměrné použití v blízkosti civilistů by téměř jistě také porušilo pravidla války. Mnozí odborníci tvrdí, že samotná invaze je zločinem v kategorii „agresivní válka“.

Jak mohou být podezřelí váleční zločinci stíháni?

Od druhé světové války se uskutečnilo mnoho jednorázových soudů, včetně tribunálu vyšetřujícího válečné zločiny během rozpadu Jugoslávie. V roce 1994 byl také zřízen orgán pro stíhání osob odpovědných za genocidu ve Rwandě. V současné době plní úlohu strážce válečných pravidel Mezinárodní trestní soud a Mezinárodní soudní dvůr.

Bílý fosfor? Podle některých zdrojů sáhlo Rusko dokonce po něčem ještě horším

Mezinárodní soudní dvůr rozhoduje spory mezi státy, ale nemůže stíhat jednotlivce. Ukrajina proti Rusku již zahájila řízení. Pokud by Mezinárodní soudní dvůr rozhodl v neprospěch agresora, byla by za prosazení tohoto rozhodnutí odpovědná Rada bezpečnosti OSN. Rusko jako jeden z pěti stálých členů rady by však mohlo jakýkoli návrh na uvalení sankcí vetovat.

Naproti tomu Mezinárodní trestní soud vyšetřuje a stíhá jednotlivé válečné zločince. Je to stálý moderní nástupce Mezinárodního tribunálu v Norimberku, který v roce 1945 stíhal klíčové vůdce nacistů.

Může Mezinárodní trestní soud stíhat trestné činy na Ukrajině?

Hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu Karim Khan tvrdí, že existuje důvodné podezření, že na Ukrajině byly spáchány válečné zločiny. Vyšetřovatelé se teď budou zabývat jak současnými, tak i minulými obviněními, sahajícímí až do roku 2013, tedy do doby před ruskou anexí Krymu. Pokud se najdou dostatečně silné důkazy, požádá žalobce soudce o vydání zatykače, aby mohly být jednotlivé osoby postaveny před soud v Haagu.

Útěk v 82 letech. Prchala před Hitlerem, teď ji o domov i muže připravil Putin

Jeho pravomoci však mají určité hranice. Soud nemá vlastní policejní síly, takže se při zatýkání podezřelých spoléhá na jednotlivé státy, které by měly zločince vydat. Rusko však není členem soudu, v roce 2016 z něj vystoupilo. Prezident Putin tedy s největší pravděpodobností žádné podezřelé nevydá. Jedinou možností je zatknout podezřelé mimo Rusko, pokud by se vydali do zahraničí.

Mohli by být prezident Putin, generálové nebo jiní představitelé trestně stíháni?

Obecně je mnohem snazší připsat válečný zločin vojákovi, který ho spáchal, než vůdci, který ho nařídil.

Hugh Williamson z organizace Human Rights Watch, organizace sdružující odborníky na shromažďování důkazů o válečných zločinech, tvrdí, že na Ukrajině existují důkazy o hromadných popravách a dalších závažných proviněních ze strany ruských sil.

Říká, že stanovení řetězce velení je velmi důležité pro případné budoucí soudní procesy, včetně případů, kdy vůdce zvěrstvo schválil nebo nad ním zavřel oči. „V naší zprávě o Ukrajině je jedna zajímavá pasáž, kdy velitel dává pokyn vojákům, aby vyvedli dva civilisty a zastřelili je. Dva vojáci se proti tomu ohradí a tento rozkaz není proveden. Existují jasné důkazy o některých incidentech v ruské armádě, ale také o struktuře velení a řízení,“ řekl Williamson BBC News.

Zvěrstva v Buče spáchali Rusové, dokazují to satelitní snímky, tvrdí firma

Mezinárodní trestní soud může stíhat také za vedení agresivní války. Jedná se o trestný čin neoprávněné invaze nebo konfliktu nad rámec ospravedlnitelné vojenské akce v sebeobraně. Vznikl v Norimberku poté, co soudce vyslaný Moskvou přesvědčil spojence, že nacističtí vůdci by měli čelit spravedlnosti za zločiny proti míru.

Profesor Philippe Sands, odborník na mezinárodní právo z University College London, však tvrdí, že Mezinárodní trestní soud by za to nemohl ruské představitele stíhat, protože země není signatářem soudu. Teoreticky by se pak mohl Mezinárodní trestní soud obrátit na Radu bezpečnosti OSN, aby tento trestný čin vyšetřila. Rusko by to však opět mohlo vetovat.

Existuje tedy nějaký jiný způsob, jak stíhat jednotlivce?

Účinnost Mezinárodního trestního soudu a způsob, jakým se mezinárodní právo uplatňuje v praxi, závisí nejen na smlouvách, ale i na politice a diplomacii.

Mnoho odborníků tvrdí, že podobně jako v Norimberku spočívá řešení opět hlavně v diplomacii a mezinárodní dohodě. Vyzývá proto světové lídry, aby zřídili jednorázový tribunál, který by stíhal zločin agrese na Ukrajině.

Putin je válečný zločinec

Po stíhání Putina jako válečného zločince volá i americký prezident Joe Biden. „Ten muž je naprosto brutální,“ řekl o ruském vůdci.

„Možná si vzpomínáte, že jsem byl kritizován za to, že jsem Putina označil za válečného zločince. Všichni jste ale teď viděli, co se stalo v Buči. Putin je válečný zločinec. Nyní musíme shromáždit všechny důkazy, aby mohlo začít vyšetřování,“ řekl médiím americký prezident. Podle něj je obrovsky důležité, aby byl Putin hnán k odpovědosti za zvěrstva, které na Ukrajině páchá jeho armáda. Sám Biden hodlá usilovat o uvalení dalších sankcí na Rusko.

Jeho vystoupení následovalo po zveřejnění nových satelitních snímků společnosti Maxar, na nichž jsou podle všeho zachycena těla, která lemují ulice Buči během obsazení ruskými silami.

The New York Times compared #Bucha's satellite images to a video taken in the city after his liberation. pic.twitter.com/xMe5QKpSaG — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) April 4, 2022

Analýza fotografií provedená deníkem The New York Times ukázala, že od 11. března, kdy ruské síly město ovládly, se na ulicích nachází nejméně 11 mrtvých.

Rusko však uvedlo, že záběry zvěrstev v Buči byly zinscenovány Ukrajinou a žádní civilisté netrpěli. Satelitní snímky však jejich tvrzení o tom, že se těla na ulicích objevila až po odchodu ruských vojáků, vyvrací.

Masakr v Buče

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí večer v televizním projevu rovněž obvinil Rusko z válečných zločinů a naznačil, že se Putinův režim pokusí zakrýt důkazy o dalších zvěrstvech.

Volodymyr Zelenskyy visited Bucha today. His face says it all. pic.twitter.com/IWOmIdnnVT — Kateryna_Kruk (@Kateryna_Kruk) April 4, 2022

„Určitě znáte staronovou taktiku ruských propagandistů, kteří se neustále snaží odmítat obvinění ruské armády. Nyní dělají totéž. Stejné lži. Snaží se překrucovat fakta. Ale stejně jako tehdy se jim to nepodaří. Nepodaří se jim oklamat celý svět,“ řekl Zelenskyj.

Masakr v Buči odsoudily i Francie a Německo a v reakci na zveřejněné záběry ze zdecimovaného města vyhostí ruské diplomaty. Ruského velvyslance vyhostí také Litva.

Co bolí? Když vidíte mámu umírat. Svět zasáhly zápisky z deníku ukrajinské dívky

Moskevský velvyslanec při OSN uvedl, že Rusko předloží Radě bezpečnosti OSN empirické důkazy, které prokazují, že prohlášení Západu o událostech v Buči jsou lživá. Na tiskové konferenci v New Yorku Vasilij Nebenza obvinil Ukrajinu a její „západní sponzory“ z falšování důkazů a provádění útoku na vlastní lidi pod falešnou vlajkou.

Svědci popsali, že v Buči ruští vojáci stříleli na prchající muže poté, co jim odmítli umožnit odchod humanitárními koridory. Na ulici bylo nalezeno nejméně 20 mrtvých mužů, z nichž mnozí měli rozsáhlá zranění odpovídající mučení. Někteří měli prostřelené hlavy skrz spánky, jako by byli popraveni, zatímco jiné zjevně přejely tanky. Satelitní snímky také ukazují obrovský čtrnáctimetrový masový hrob poblíž místního kostela.