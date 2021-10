Dny otevřených dveří konají v pátek a v sobotu 8. a 9. října. V pátek od 12 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin.

„Sto let od zahájení výuky bychom rádi symbolicky oslavili s našimi absolventy na dnech otevřených dveří. Mohou si naši školu přijít prohlédnout, setkat se s našimi pedagogy a zavzpomínat si. Zveme také studenty naší školy a jejich blízké, ale také všechny, které naše škola zajímá,“ řekla ředitelka Střední průmyslové školy v Karviné Česlava Lukaštíková.

„I když by se mohlo zdát , že technické vzdělání při práci v divadle nevyužiji, opak je prý pravdou. Hodně mi to pomáhá zejména při projektování divadelních scénografií,“ přiznává Bogdan Kokotek.Na Střední průmyslové škole v Karviné se v současnosti vyučují obory Elektrotechnika, Informační technologie a Strojírenství.

Kraj je totiž zřizovatelem školy.Na školní léta stále vzpomínají také absolventi. Například Bogdan Kokotek, dnešní šéf polské scény Těšínského divadla v anketě pro polské noviny Glos řekl, že stále vzpomíná zejména na řadu profesorů, například Władysława Pasze, který studenty motivoval k sestrojení prototypu slunečního kolektoru pro ohřev teplé vody v rodinných domech. Za který získali jeho autoři ocenění. A to bylo v roce 1984.

Karvinská SPŠ slaví 100 let od svého vzniku, Karviná, říjen 2021. | Foto: Milan Haluška

/FOTOGALERIE/ Absolventi, bývalí pedagogové, pozvaní hosté a samozřejmě současní žáci a učitelé se ve středu 6. října sešli na slavnosti, kterou si připomněli 100 let od založení Střední průmyslové školy v Karviné. Přesně před 100 lety, v říjnu 1921, usedli do lavic její první žáci.

