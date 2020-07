„Chceme být a myslím, že jsme společností zodpovědnou vůči lokalitě, kde působíme. Proto jsme se rozhodli věnovat finanční dar těm, kteří nejen v těžkých časech hodně pomáhali a pomáhají. Jak obdarované organizace naloží s věnovanými prostředky, je na jejich uvážení. Oni vědí, jak je využít,“ řekl na slavnostním předání šeku v havířovské pobočce ADRY Petr Polák, ředitel společnosti Gates Hydraulics, která má závod v karvinské průmyslové zóně Nové Pole.

„Jsme rádi, že si někdo všímá pomoci a potřeb, které jako organizace poskytujeme. Když jsme se to dozvěděli, měli jsme obrovskou radost. Trochu nás zprvu zarazila výše té částky – 1500 - ale pak se ukázalo, že jde o částku v dolarech,“ řekla s úsměvem vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Havířov Hana Čadová.

A co za ty peníze pořídí? „Jakákoli věnovaná částka nás potěší. Měli jsme od března uzavřené charitativní obchůdky, zajišťovali jsme nákupy seniorům skrze naše dobrovolníky, šily se roušky, kupovala se dezinfekce, vše se rozváželo do nemocnic a domovů seniorů. To vše něco stálo a díky tomuto daru částečně umoříme náklady, které nám vznikly.

ADRA je jednou za tří organizací, kterou firma Gates podpořila. „Věnovali jsme prostředky také havířovské nemocnici, kde se léčí pacienti s Covid-19, a karvinskému magistrátu. Protože působíme v Karviné, chtěli jsme podpořit oblast, odkud pochází největší množství našich zaměstnanců a jejich rodin,“ dodal ředitel firmy Gates Hydraulics Petr Polák.