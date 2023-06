Jejich posádky čeká sedmikilometrová plavba krásnými zákrutami meandrů až za soutok Odry s Olší do polského Zabelkówa. Vychutnávat si krásy přírodní památky mohou účastníci akce buď na svých lodích, nebo na kánoích a raftech z městské půjčovny.

Ty si zajistí včasnou rezervací na mailu odemykani-odry@mubo.cz. „Zájemci se mohou hlásit do středy 21. června. V mailu kromě svého jména také uvedou, o jaký druh lodi mají zájem,“ vysvětlila vedoucí organizačního odboru bohumínské radnice Mirka Šmídová.

K dispozici budou dvoumístné kánoe nebo čtyřmístné rafty. Jejich zapůjčení je v den odemykání meandrů zdarma, zájemci zaplatí pouze za dopravu lodě z cílové stanice zpátky do Bohumína. U kánoe tento poplatek činí 100 korun, u raftu pak 200 korun. Dopravné se hradí v hotovosti na místě, kromě lodí vyfasují účastníci zdarma také pádla, vesty či lodní vaky.

Sezona na Odře odstartuje na konci června.Zdroj: Jana Končítková

Doprava zpět bude po doplutí zajištěna i pro samotné vodáky. Po návratu na startovní čáru na ně bude navíc u hraničního přechodu v Chalupkách čekat drobné pohoštění. Akce, která tradičně zahajuje vodáckou sezonu na Odře v Bohumíně, se uskuteční pouze při průtoku vody do 60 m³/s. V opačném případě je totiž sjezd řeky nebezpečný.

Pakliže by konání společné vyjížďky zhatilo počasí, není potřeba věšet hned pádlo na hřebík. Už o den později (25. června) zahájí v místě letošní provoz městská půjčovna lodí. Fungovat bude vždy v soboty, neděle a svátky, a to až do 13. října. Provoz půjčovny pro město zajišťují dobrovolní hasiči ze Starého Bohumína. V nabídce mají kánoe pro dvě až tři osoby i čtyřmístné rafty. „Pro letošní sezonu jsme sjednotili cenu u nabízených kánoí. Za jejich zapůjčení lidé zaplatí 290 korun, u raftů zůstává částka 500 korun,“ informovala Mirka Šmídová.

Plavidlo je nutné si předem rezervovat prostřednictvím elektronického rezervačního systému, který je dostupný na webu města. Na bohumínských stránkách najdete také další informace k provozu a podmínkám půjčovny lodí.