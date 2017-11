Akce ŘSD brzdí i autobusy

Deset až třicet minut. Podle okolností. Takové v těchto dnech bývá zpoždění některých místních i meziměstských autobusových linek v Karviné.

Policie nyní v Karviné kvůli opravě Ostravské ulice čas od času sama řídí dopravu.Foto: DENÍK / Richard Kutěj

Děje se tak poté, co do města vtrhli silničáři s pod hlavičkou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a bez ohledu na místní začali opravovat Ostravskou ulici a uzavírat přilehlé cesty.

„Je nám to líto, ale nemůžeme nic dělat,“ řekl včera Deníku šéf osobní dopravy ČSAD v Karviné Josef Veselka. „Za současného stavu naše autobusy nabírají zpoždění deset minut, ve špičce je to i třicet minut a více. My to nemáme možnost nijak ovlivnit,“ dodal.

Jak podotkl jeden z debatujících na sociální sítí, za situaci určitě nemohou ani samotní dělníci, kteří na cestě tvrdě pracují a včera už měli položený poměrně dlouhý pás asfaltu od příjezdu do města až po OD Prior a dále.

Dopravní situace ve městě je ale zejména ve špičce stále nedobrá.

Opravy Ostravské ulice začaly v době, kdy město uzavřelo a opravuje Ciolkovského ulici, která se nachází na opačné straně Karviné. S příchodem ŘSD je město okleštěné uzávěrami a dočasnými změnami silničních pravidel z obou stran.

Místní magistrát proto na silničáře zuří. „ŘSD nás o opravě Ostravské ulice neinformovalo s dostatečným předstihem a nepřihlédlo ani k našim připomínkám. Zásadně to ztížilo průjezd městem a řeší se také nedostatky ve značení dopravních omezení,“ říká náměstek primátora Lukáš Raszyk.

„O opravě rozhodlo ŘSD na poslední chvíli a probíhá v termínu, který řidičům přináší jen další komplikace. Od září opravuje město na více místech své komunikace, dopravu bylo nutné svést zčásti právě na uvedenou opravovanou silniční tepnu. Ta je zatížena i v běžném provozu.

Městem také projíždějí další vozidla v souvislosti se stavbou dvou nových kruhových objezdů v Horní Suché a mnohdy řidiči nedodržují značené objížďky a zkracují si cestu právě nyní opravovaným průjezdem města Karviné,“ dodal Raszyk.