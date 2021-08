Dolní a Horní Žukov jsou dvě městské části dosti vzdálené centru Českého Těšína. V jakém stavu je infrastruktura, tzn. kanalizace, plyn a jaké má město v nejbližší době v těchto částech investiční plány?

V posledních pěti letech se v těchto částech města realizovalo jedenáct investičních akcí do infrastruktury za více než 20 milionů korun. Ve většině případů se investice týkaly rekonstrukcí a odvodnění komunikací a rozšíření vodovodní sítě. Z iniciativy občanů byla provedena rekonstrukce bývalé školní budovy, která nabídla velice komfortní podmínky jak na provoz knihovny, tak i k činnosti tamních spolků a organizací, které se starají o náplň volného času dětí a mládeže.

Počítá se v těchto lokalitách s masivnější rodinnou výstavbou, včetně developerských projektů? Mají lidé zájem stavět v takto odlehlých částech?

O výstavbu rodinných domů je v těchto částech města stále velký zájem, což dokazují i čísla nově zkolaudovaných domů. V posledních pěti letech to bylo v Dolním Žukově 38 rodinných domů a v Horním Žukově pak 23.

Jak to vypadá v těchto městských částech s občanskou vybaveností?

V obou městských částech fungují mateřské školy, jejichž kapacita je 20 míst a dlouhodobě se jedná téměř o stoprocentní naplněnost. Kromě let 2017 a 2018, kdy MŠ v Horním Žukově navštěvovalo 16 a 15 dětí. Přítomnost a aktivní fungování mateřských škol jsou pro tamní obyvatele bezesporu velkou přidanou hodnotou.

Je to místo k vzájemnému setkávání se a množství kulturních a společenských akcí, které pracovníci mateřské školy zajišťují, vybízí k upevňování nejen sousedských vztahů, ale i k přirozenému mezigeneračního soužití založenému na respektu a toleranci. K tomu ostatně slouží i sál knihovny, kde probíhá řada občanských aktivit. Schází se tam například Klub seniorů, MK PZKO, biblický kroužek, fotoklub, občanské sdružení Zvonek, klub kaktusářů nebo klub včelařů.

Město se snaží podporovat zdejší aktivity a od roku 2017 podpořilo tzv. malými granty občanská sdružení včetně sboru dobrovolných hasičů částkou přesahující 283 tisíc korun. Na činnost sportovního klubu TJ Slovan Horní Žukov pak od roku 2016 město ze svého rozpočtu přispělo více než jedním a půl milionem korun.

Poté, co byla doprava z velké části převedena na dálnici, lidé v obou částech Žukova si bezpochyby oddechli. Je podle Vás něco, co obyvatele těchto dvou městských částí může trápit, co by chtěli změnit, co by přivítali, kdyby měli dostupnější a nemuseli za tím do města?

Dosah všech služeb mají občané z Dolního i Horního Žukova zajištěny kvalitní dopravní obslužností. Ve směru Český Těšín-Horní Žukov je v pracovních dnech zajištěna 19 spoji městské autobusové dopravy a ve směru opačném 18 spoji. Mimochodem právě jednou z největších investic v posledních letech bylo rozšíření ulice Pod Zvonek pro autobusové zastávky a točnu pro autobus. Díky této investici se prodloužila linka MHD.

Co občany trápí, co by přivítali?

Chybějící chodník kolem mateřské školy, kde se zatím snažíme posílit hlídky policie, které dohlížejí na dodržování rychlosti a bezpečnost chodců. Hovoří se také o možnosti rekonstrukce a rozšíření mateřské školky, nebo o nové hasičárně v Horním Žukově. Ne vždy jde však zrealizovat všechno tak rychle, jak bychom sami chtěli.