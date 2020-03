Dobrou zprávou je, že společnost Home Credit nakoupila v Číně a ve Španělsku pro Česko 1,7 milionu respirátorů a 1,8 milionu masek. V pondělí budou podle informací agentury ČTK připravené k převozu do ČR.

Ale zpátky k aktuální situaci v Moravskoslezském kraji. Podle nedělního vyjádření náměstka hejtmana pro zdravotnictví Martina Gebauera pro agenturu ČTK putuje do regionu 600 respirátorů místo slíbených dvou tisíc.

Online reportáž

Hejtman Ivo Vondrák na sociálních sítích se vyjádřil k distribuci. „Dneska (v neděli) dostanou respirátory FFP3 další zdravotnická zařízení akutní lůžkové péče, a to ta, která nebyla uspokojena ze (sobotní) dodávky Ministerstva zdravotnictví - bude mezi ně rozděleno 1000 kusů. Dalších zhruba 1600 kusů, které kraj obdrží pravděpodobně v pondělí, budeme rozdělovat dalším poskytovatelům zdravotní péče, a to podle klíče doporučeného Ministerstva zdravotnictví," uvedl na sociálních sítích Vondrák. Kraj navíc rozdá také 30 000 ústenek, a to mezi sociální služby a terénní zdravotní péči. „Budou se stavět nová odběrová místa," uvedl hejtman.



K problematice ochranných pomůcek se na Twitteru vyjádřil i ostravský primátor Tomáš Macura, který sdělil, že využije zásob, které byly původně určeny pro humanitární pomoc do čínského města Suzhou. Ty by měly putovat hlavně do Městské nemocnice Ostrava na Fifejdách.



V neděli v pravé poledne bylo v Moravskoslezském kraji devět lidí s nákazou koronaviru. Dva poslední případy se týkají dvou mladých lidí, kteří se vrátili z Maďarska. Tam se měli pravděpodobně nakazit od cizince z Albánie. „Oba nakažení jsou v domácí karanténě, onemocnění má lehký průběh,“ uvedl Gebauer.



V kraji se budou stavět nová odběrová místa, v sobotu začalo fungovat například to v areálu Fakultní nemocnice Ostrava. Zde mohou přijít potenciální pacienti s podezřením na nakažení koronavirem, nicméně i tito lidé musí nejdříve zavolat na linku 112 a prohlídku mít doporučenou některým z epidemiologů.