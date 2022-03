Obec přišla o miliony

Podle starosty obce Jindřicha Febera je to velká škoda. „Tento švédský investor mohl přinést do obce nové pracovní příležitostí a úspěšně rozvinout stávající podnikatelskou zónu. Zároveň by do obecního rozpočtu mohly přitéct finance v řádech milionů korun ročně, neboť firma měla sídlo v obci,“ zhodnotil celou záležitost.

Za protestem nejen proti výrobě plastového granulátu, ale i dalšímu rozšiřování průmyslového areálu Bělehrad stojí místní obyvatelka Markéta Hrbáčová. Ta poukazuje na nedostatky stávajícího územního plánu, které se dotýkají právě především bývalého zemědělského areálu a volá po změně územního plánu, na kterém obec mimochodem pracuje.

Obyvatelka Albrechtic Markéta Hrbáčová, která má v sousedství zmiňovaného průmyslového areálu své pozemky, se se s celou záležitostí obrátila na brněnskou advokátní kancelář Frank Bold Advokáti. Ta v tiskové zprávě pro média tvrdí, že: „…v územním plánu chybí podle místních nejen jasné vymezení lehkého a těžkého průmyslu, ale také omezení přípustného využití ploch průmyslové výroby, jako je například maximální rozměr či výška staveb, množství zpracovávaného a skladovaného materiálu nebo počet nákladních automobilů dopravní obsluhy,“ píše se v tiskové zprávě podepsané zmiňovanou právní kanceláří.

Kritici rozšiřování průmyslové zóny v areálu Bělehrad tvrdí, že předchozí změnou územního plánu v roce 2018 zde byla jako tzv. plocha průmyslové výroby vymezená i poslední čtvrtina areálu, která do té doby byla plochou výroby zemědělské. A právě v této části areálu měla loni začít působit společnost vyrábějící plastový granulát.

„I to je důvod, proč o zpřesnění v územním plánu nyní žádáme. Po loňských nejasnostech ohledně toho, jaká firma vlastně do areálu přijde, chceme mít do budoucna nějakou jistotu v tom, jaká výroba se tam může objevit,“ uvádí za podatele Markéta Hrbáčová.

Změna je prý v zájmu místních obyvatel

Podle informací brněnských advokátů jsou kromě areálu Bělehrad, v jehož bezprostřední blízkosti žije více než stovka obyvatel Albrechtic, v územním plánu vymezené i další plochy průmyslové výroby. Jeho nedostatky tak mohou zasahovat do života mnohem více lidí. Obyvatelé Albrechtic se podle zástupců Frank Bolt Advokáti obávají, že se jim přímo za domy rozvine nekontrolovatelná průmyslová výroba, protože to územní plán teoreticky umožňuje. „Usilují proto především o doplnění definice lehkého průmyslu, která by stanovila jasnou dělicí linku oproti průmyslu těžkému,“ stojí v tiskové zprávě.

Starosta: Bez komentáře

Starosta obce Jindřich Feber nechce tyto kroky ekologických aktivistů komentovat. „Území, o kterém je řeč, je brownfield určený pro lehký průmysl. A je pravda, že se pracuje na novém územním plánu. Ovšem, pokud to tak půjde dál, zvážíme, zda si také nenajmeme právníky, a budeme vše řešit jejich prostřednictvím,“ řekl Feber.

Dodal, že po odchodu švédské firmy Rondo Plast AB koupila objekt firma W8, která tam má v plánu otevřít prodejnu a předváděcí centrum stavebních strojů.

Kromě toho v areálu již řadu let působí firma AGK Steel a úspěšně funguje také pobočka společnosti Sky Paragliders, která začínala s výrobou padáků a od roku 2019 vyrábí ultralehké letouny, které kupují zákazníci z celého světa.

Otázka pro opozičního zastupitele:

David Pikoń, (ROZUMNÍ)

Co podle Vás potřebuje obec Albrechtice pro to, aby se mohla dále rozvíjet? Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy obce?

Kamenem úrazu v obci je podle mne kapacita parkovacích míst. A to zejména na sídlišti, kde auta stojí i na trávnících. Toto považuji za velký problém, který je nutné řešit. Kromě obce by se měla zapojit také společnosti Heimstaden, které patří byty na sídlišti. Dalším problémem je podle mě neutěšený stav chodníků na území obce. Mnoho z nich by potřebovalo opravit. Je však otázkou, zda na to budou peníze. Pokud nezískáme dotace, nebude to asi reálné.

Co vidím jako velký dluh obyvatelům obce, je areál Zámostí. V minulosti to bylo místo, kde se konaly radovánky, zábavy, koncerty a další letní venkovní akce. Areál roky chátrá a je škoda, že je ve stavu, v jakém je.

S ohledem na novou výstavbu by také bylo potřeba opravit některé komunikace. Například v části Paseky je mnoho nových domů, větší provoz, silnice je tam úzká, což znamená problémy pro řidiče, kteří tam bydlí, jezdí, parkují.