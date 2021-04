Přestože téměř letní teploty vystřídalo sněžení, kroupy a nakonec vytrvalý déšť, kolem bytových domů v centru města vyrůstá lešení. Nízkou cihlovou zástavbu mezi radnicí a parkem Petra Bezruče čeká zateplení a další práce, které zvýší komfort bydlení.

„V celém vnitrobloku počítáme také s rekonstrukcí střech a balkónů. Dojde i k výměně balkonových oken a generální opravě hromosvodu,“ uvedla zastupující vedoucí odboru správy domů bohumínské radnice Kateřina Pálková. Jak dodala, modernizace se projeví i ve vstupních prostorech domů. „Nájemci se mohou těšit na nové vstupní dveře a celé zvonkové tablo, zajistíme i terénní úpravy před obytnými domy,“ upřesnila. Za stavební práce zaplatí město téměř 22 milionů korun, měly by být hotovy do konce září.

Zateplování domů, Vrchlického ulice Bohumín, duben 2021.Zdroj: Pavel Čempěl

S obdobnou proměnou dvou bytových domů, která jim zajistí nižší energetickou náročnost, počítá radnice i v Žižkově ulici nedaleko evangelického kostela. Tady práce začnou v květnu a skončí v srpnu, městskou pokladnu budou stát 4,3 milionů korun.

„Letos ještě proběhne výměna stupaček studené a teplé vody v Bezručově ulici 1144 a 1145, u prvního z domů chceme také opravit balkóny. Modernizace by se měla uskutečnit během léta, přesnou cenu budeme znát až po ukončení výběrového řízení,“ doplnila Pálková.

Bohumín vlastní 4 275 bytů

Do hromadných oprav městských domů investuje město už řadu let. „Loni nám do rekonstrukce bytového fondu citelně zasáhl koronavirus, stavebním firmám chyběli zahraniční pracovníci, proto se začátek zateplování v některých případech zpozdil. Přesto se během šesti měsíců podařilo zrekonstruovat pěti cihlových domů ze šedesátých let na křižovatce ulic Čs. armády, Okružní a třídy Dr. E. Beneše. Za práce jsme zaplatili 17 milionů korun,“ připomněl místostarosta Bohumína Igor Bruzl s tím, že opravou prošel i dům 852 na třídě Dr. E. Beneše.

Bohumín vlastní 4 275 bytů a je největším poskytovatelem bydlení ve městě. V opravách svých domů bude pokračovat i v příštím roce. „Ačkoliv jsme v podstatě na začátku letošních investic, už vytipováváme další domy, které potřebují regeneraci. Na řadu by tak měly přijít objekty ve Štefánikově a Masarykově ulici a na

třídě Dr. E. Beneše,“ dodal místostarosta. Město plánuje vyměnit výtahy ve třech domech v Bezručově ulici a do budoucna chystá projekty na modernizaci bytového fondu v Mládežnické, Dělnické, Palackého a Nerudově ulici, omlazením by měl projít i jeden objekt v Partyzánské ulici.

Kromě průběžného zateplování se Bohumín rozhodl investovat do obří proměny dvou historických bytových lokalit. První z nich je rekonstrukce bývalé dělnické kolonie v Okružní ulici za zhruba 130 milionů korun. Ta odstartovala na jaře letošního roku.

Ze 64 původních bytů s lokálním vytápěním vznikne 52 dvou až čtyřpokojových bytů s vnitřním zateplením, které budou napojeny na centrální vytápění. Zájemcům je radnice nabídne ve veřejných licitacích v roce 2022.

„Kompletní přestavbou za 30 milionů korun procházejí už od loňského května dva bývalé domy s pečovatelskou službou ve Slezské ulici vedle Domova Cesmína ve Starém Bohumíně. Modernizace zcela změní vnitřní dispozice domů a navrátí jim atraktivní fasádu v původní historické podobě,“ informoval Bruzl. I tady město počítá s nabídkou jedenácti nových bytů formou licitace, a to už v letošním roce.