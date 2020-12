K výbuchu došlo ve čtvrtek 20. prosince 2018 na odpolední směně a zemřelo při něm 12 polských a jeden český horník. Dalších 10 mužů bylo zraněno, z toho dva těžce. Podle některých neoficiálních informací měl být příčinou této události výbuch způsobený nadměrnou koncentrací metanu na jednom z pracovišť.

Vyšetřování příčin neštěstí začalo prakticky okamžitě a protože při něm zemřeli cizí státní příslušníci, vznikl mezinárodní vyšetřovací tým. Přestože české úřady už na jaře avizovaly, že by v řádu týdnů mohly výsledky šetření zveřejnit, nestalo se tak.

Za průtahy stojí zčásti nástup pandemie koronaviru a také rozdíly mezi mezi právními normami obou států.

Jak listu Dzennik Zachodni řekla mluvčí okresní prokuratury v Glivicích Joanna Smorczewska, polská strana požádala české úřady o doplnění některých údajů. Polský právní řád totiž požaduje, aby součástí znaleckého posudku byly veškeré zjištěné skutečnosti.

Výsledky snad do léta

Podle karvinské státní zástupkyně Gabriely Slavíkové už má česká strana všechno zdokumentováno a jde v tomto případě jen o technickou záležitost. „Z našeho pohledu už není potřeba nic zkoumat anebo doplňovat,“ uvedla Slavíková.

Dodala, že v půli ledna by se měla konat další schůzka mezinárodního vyšetřovacího týmu. Situaci ale komplikuje epidemie koronaviru a tak není jisté, že ke schůzce skutečně dojde. Slavíková odhaduje, že by závěry vyšetřování mohly býti zveřejněny do poloviny příštího roku.

Poslední oběti vytáhli až za půl roku

K výbuchu došlo v prosinci 2018 zhruba 800 metrů pod zemí. V té době na zasaženém pracovišti bylo 23 horníků. Přežili jen ti, kteří byli ve větší vzdálenosti od místa exploze. Přeživší byli otřeseni, pohmožděni a popáleni. Krátce po výbuchu vyprostili záchranáři čtyři mrtvé horníky. Poté muselo být místo výbuchu uzavřeno a odříznuto od přístupu vzduchu.

Teprve v dubnu 2019 mohli do prostoru opět vstoupit báňští záchranáři a vyšetřovatelé, kteří měli za úkol zjistit, co bylo příčinou nehody a zda za ni někdo ponese přímou odpovědnost a v květnu vynesli na povrch těla posledních čtyř obětí.

Neštěstí v Dole ČSM je největší důlní tragédie v Česku za posledních 30 let. V roce 1990 zahynulo 30 horníků na Dole 1. máj.