Milan Čierny, Český Těšín:

Zdroj: archiv

Jedno čínské přísloví říká, že peníze vidí i slepý, na to mu kontruje to naše typicky české o hloupém, co dává a hloupějším, co nebere. Tak oněch pět tisíc vidím i já, a když už je mám využít, tak skutečně pro své zdraví, které jsem během roku s ohledem na jiné finanční výdaje odsouval na vedlejší kolej. Hlasování v parlamentu ohledně příspěvku důchodcům jsem nijak zvlášť nesledoval, i když se o politické dění v naší zemi zajímám, ale informace, jestli zmíněných pět tisíc bude, nebo nebude, jsem měl i z jiných zdrojů. Na druhou stranu k tomu musím podotknout, že nikdo není tak bohatý, aby si mne mohl koupit.