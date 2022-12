Je tady POSLEDNÍ ŠANCE hlasovat pro nejkrásnější vánoční strom MS kraje

/FOTOGALERIE/ Další ročník oblíbené ankety Deníku O nejkrásnější vánoční strom Moravskoslezského kraje jde do finále. Už pouze do neděle 18. prosince do 12. hodiny můžete hlasovat pro svého favorita. Podle počtu hlasů to zatím vypadá na těsné vítězství Karviné, která předběhla Dvorce (ale rozdíl již není velký). Na třetím místě se zatím drží strom z Ostravy-Jihu. Letošní novinkou ankety je, že Deník vyhlásí před Vánoci i nejkrásnější strom z celé republiky.

Ilustrační koláž. | Foto: Koláž Deníku