Ostravica-Textilia

Nejnovější z ostravských vizualizací na proměnu města a odvážný záměr zpřístupnění někdejšího legendárního obchodního domu Ostravica-Textilia, kde už léta probíhají základní udržovací práce. Jak už název projektu i organizace Ostravica 2020 napovídá, už dávno měly oba objekty získat zpět svou zašlou slávu. Podle informací vlastníka se nyní konečně přejde od udržovacích prací k celkové rekonstrukci. Odstartovat by měla už na počátku příštího roku, do poloviny roku 2023 by pak prostory měly být dokončeny a otevřeny veřejnosti. Nová Ostravica počítá s vybudováním centra kreativního průmyslu, restaurací, kavárnou, hudebním klubem či třeba divadelním a konferenčním sálem.

Začátek: 2022

Dokončení: 2023

Cena: přes 250 milionů korun

Takto by měla do dvou let vypadat zchátralá chlouba města Ostravica-Textilia. Vizualizace: Master Design.Zdroj: se svolením Master Design