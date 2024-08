„Poprvé se návrh na modernizaci areálu minigolfu v participativním rozpočtu města objevil v roce 2021. A protože dostal od občanů dostatek hlasů, byl realizován. Nejdříve se udělaly nové dráhy, další rok si občané odhlasovali rozšíření areálu o workoutové a parkourové hřiště a v roce 2023 nainstalování zemních trampolín a dětské 20metrové lanové dráhy z nerezu. Co jsem slyšel, tak návštěvníci, kteří si vyzkoušeli nové trampolíny, si nemohou vynachválit, jak parádně se na nich cvičí. Kromě nových sportovních sestav jsme nemalé finanční prostředky investovali též do osvětlení či správní budovy a toalet. Celkově se do areálu postupně investovalo zhruba 11 milionů korun. A musím říct – stálo to za to,“ líčí primátor Havířova Josef Bělica.

Souhlasí s ním i ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov Nazim Afana: „Areál minigolfu opravdu prošel viditelnou metamorfózou a je to znát i na stále rostoucí návštěvnosti areálu. Ten výčet novinek je opravdu dlouhý, vyměnilo se 18 drah minigolfu, pergola, stoly a lavice k posezení, přibylo dětské hřiště, u kterého jsou nově instalovány edukační prvky, které slouží pro výuku malých dětí formou pexesa, ale též nové oplocení areálu, kamerový systém a vhodné osvětlení, aby se hřiště dala využívat i ve večerních podzimních hodinách. Po zdařilé rekonstrukci je též budova, kde se nachází občerstvení a toalety. Areál minigolfu je rozhodně jednou z velmi lákavých atraktivit v rámci havířovských sportovišť.“

Kromě sportovního vyžití areál nabízí i posezení se zastřešením v příjemném prostředí plném zeleně s možností občerstvení. Na bezpečnost na sportovišti dohlíží správce, který je v letních měsících přítomen každý den od 9 do 20 hodin. Navíc je celý areál pod stálým dohledem kamerového systému se záznamem.

K tématu

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Občané Havířova se poprvé mohli do participativního rozpočtu zapojit v roce 2018.

Také pro rok 2025 bylo uvolněno 5 milionů korun, které se rozdělí jednotlivým částem města. Už nyní mohou občané přihlašovat nové projekty do ročníku 2025. Návrhy jsou přijímány do 13. ledna 2025 podáním přihlášky elektronickou formou do e-mailu koordinátora PaRo PaRo@Havirov-city.cz, nebo formou písemnou.