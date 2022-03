V sobotu to uvedl místopředseda Oblastní výkonné rady Českého červeného kříže (ČČK) Marek Prášil.

„Denní kapacita je přibližně 100 až 150 lidí, takže už šlo odhadem o 600 až 800 lidí, které jsme stihli odbavit, zaregistrovat a poskytnout jim veškerý komfort, co potřebují,“ řekl Prášil.

Hlavní středisko pomoci vzniklo v Ostravě v ulici Červeného kříže 4. Otevřené je nepřetržitě. Přes den od 07:00 do 19:00 se tam o příchozí stará až 30 lidí, v noci pak několik zaměstnanců ČČK, kteří poskytují informace a základní péči. Kapacita střediska už ale nedostačuje, a tak se bude stěhovat do několikanásobně větších prostor na výstavišti Černá louka, kde do pátku fungovalo největší očkovací centrum proti covidu v kraji.

„V první fázi těm lidem poskytujeme informace, mají možnost si v suterénu odpočinout, jsou tam lehátka, mohou si na chvilku zdřímnout, natáhnout se. Postaráme se i o jejich děti v dětském koutku, máme tam občerstvení, takže si můžou dát čaj, kávu, vodu, nějakou drobnou sušenku, případně bagetu,“ popsal Prášil.

Ve středisku je k dispozici překladatel.

„Máme tam samozřejmě ošetřovnu, když je potřeba řešit nějaký zdravotní problém, a máme tam taky takzvaný psychosociální intervenční tým, který je schopný poskytnot nějakou krizovou intervenci a psychosociální první pomoc,“ řekl Prášil.

Hlavním důvodem, proč uprchlíci do střediska míří, je ale vyřízení dokladů a formalit. "Ve druhém patře je pracoviště hasičského záchranného sboru, cizinecké policie, odboru azylové a migrační politiky, a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Oni si v takovém kolečku, které projdou, u těchto složek vyřídí registraci, vízum, zdravotní pojištění, pokud potřebují,“ řekl Prášil.

Centra fungují v krajských městech po celé zemi. Při registraci lidé prokazují totožnost, je jim pak vydán status uprchlíka. Pokud utečenci nemají zajištěno ubytování, dostanou kontakty na ubytovací kapacity.

Většina lidí do centra přijde přes den, v noci se objeví jen občas pár lidí.

„Dneska například přišla skupinka sedmi osob, jinak byl v noci klid. Máme už ale úplně plno. Centrum na Černé louce, které v úterý otevřeme, bude mít čtyř až pětinásobnou kapacitu, protože centrum na Červeném kříži už kapacitně nestačí,“ řekl Prášil.

Středisko má naplněnou kapacitu prakticky až do úterního přesunu.

„Snažíme se to koordinovat. Máme registrační systém, ti lidé vědí, kdy mají přijít. Těm, na koho bohužel už teď nevyjde řada, říkáme, ať přijdou v úterý ráno, kdy už celý ten proces budou moci absolvovat na Černé louce, kde bude velká kapacita,“ řekl Prášil.

Potřebné věci ČČK dostává ze skladů ve Wattově ulici v Ostravě-Přívoze, kde se ukládají věci ze sbírky organizované městem.

Protože jsou sklady naplněny, když tam během pěti dnů fungování sběrného místa přivezlo pomoc na 2000 dárců, byla sbírka momentálně pozastavená.

„Jedinou výjimkou je zdravotnický materiál, ale konkrétní přesně specifikovaný zdravotnický materiál, jehož seznam najdou lidé na našem facebooku, webových stránkách i stránkách města. Materiál převážíme na ústředí do Prahy, kde se z toho balí speciální traumasety, které se vozí konvojem na Ukrajinu přímo do rukou ukrajinského Červeného kříže, který pomáhá v místech bojů,“ řekl Prášil.