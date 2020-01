Majitel pozemku o výměře necelý 40 tisíc metrů čtverečných, kterým je Atletický oddíl (AO) Slavia Havířov, jej prostředním realitní kanceláře nabízí k prodeji a komerčnímu využití.

Vedle tohoto pozemku je v nabídce také menší pozemek ležící hned přes cestu. Za oba pozemky o celkové rozloze necelý 40 tisíc metrů čtverečných požaduje majitel téměř 60 milionů korun.

Naplňují se tak obavy, které vyslovili lidé znalí poměrů v Atletickém oddíle Slavia už před pěti lety. V roce 2015 totiž skončila desetiletá zástavní smlouva s Českou unií sportu (ČUS) a AO Slavia Havířov se stala výhradním majitelem stadionu, potažmo pozemku. To před lety potvrdila tehdejší mluví ČUS Lenka Angelika Tichá.

Vedení oddílu nekomunikuje

Situace v havířovské atletice, odkud vzešli mj, reprezentanti Šárka Kašpárková, Jaroslav Bába anebo Pavel Maslák, je v posledních letech komplikovaná. Oddíl, jemuž patří stadion, žádné sportovní akce nepořádá a stadion chátrá. Vedení klubu navíc navenek nekomunikuje.

Jeho předseda Ivo Polášek před pár lety pro iDNES přiznal, že sportovní akce na atletickém oválu neprobíhají často. Sváděl to mimo jiné na skutečnost, že stadion nemá potřebné zázemí. Jeho vyjádření k současné situaci se do včerejší uzávěrky seznat nepodařilo. Telefon uváděný na webových stránkách klubu jako číslo na Ivo Poláška nikdo nezvedal.

Noví, funkční atleti trénují na školním hřišti

Na tradici havířovské atletiky se snaží navázat nově vzniklý oddíl - Atletický klub Havířov (AK) – jenž vznikl právě kvůli složitým vztahům mezi atletickými funkcionáři ve městě. Desítky jeho členů trénují na oválu při ZŠ M. Kudeříkové.

„Závody, včetně oblíbené Čokoládové tretry pro děti, pořádáme my právě na hřišti u základní školy Kudeříkové,“ říká předseda Atletického klubu Havířov Richard Chmelík.

Zástupci města jsou z celé situace rozpačití, ale mohou ji sledovat pouze jako nezúčastnění. „Ta situace nám není lhostejná, ale v podstatě nemůžeme nic dělat. Vedení AO Slavia nekomunikuje a na město pouze doručuje žádosti o finanční podporu na činnost. Ovšem akce nepořádá prakticky žádné,“ říká radní pro sport Daniel Vachtarčík.

Podle lidí z havířovské atletiky by bylo nejlepší, kdy stadion koupilo město. To však o této možnosti ani neuvažuje. „Za tu cenu to fakt nejde,“ říká Vachtarčík.