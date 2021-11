„Situace je špatná, Ale jsme rádi, že můžeme aspoň těch pár hodin prodávat to, co na jarmark vyrobily děti z českotěšínských škol,“ řekla Šárka Klimoszová z volnočasového střediska AMOS Český Těšín, které jarmark organizoval.

Hodinu před avizovaným rozsvěcením vánočního stromu, které také díky včasnému termínu mohlo proběhnout, nasávalo vánoční atmosféru pod deštníky zhruba 150 lidí, hlavně rodiny s dětmi.

„Upřímně? Jsme zklamaní. Syn tady měl vystupovat, ovšem vystoupení i další program byl už dříve zrušený, tak jsme s dětmi přišli aspoň na rozsvícení stromečku.

Je fajn, že tady pouštějí aspoň hudbu z reproduktorů. Loni nebylo vůbec nic,“ řekla Dagmar Děkaníková. Zatímco děti poskakovaly a tancovaly za zvuku vánočních písní, stánkaři se snažili nabídnout lidem něco na zahřátí - punč, svařák či horkou čokoládu. „Jak to jde? Nic moc. Jsem tu od dvou hodin a moc jsem toho neprodala,“ prozradila posmutněle prodavačka Marcela ve stánku s horkými nápoji. S postupující hodinou však přibývalo lidí a po 17. hodině se u všech stánků stály fronty na teplé nápoje.

Rezignovaní a situací znechucení prodejci

„Jak to jde? Se podívejte. Reklamní brambora studená. Je to bída,“ procedila Renáta Baitoukou ze stánku s názvem Brambora z pece. Na moji otázku, jestli se jim vyplatilo na tři hodiny zatápět v peci s vědomím, že úderem šesté budou končit? „Když v tom máte peníze, tak se prostě snažíte nějaké peníze dostat zpět. V neděli jsme měli zažít prodávat celý měsíc v Karviné, kam jezdíme na každoročně a dost si nás tam oblíbili, ale trh zrušili. Takže zase nula,“ říká smutným hlasem spolumajitelka stánku s dobrotami z brambor.

Nezakrývá, že živnost, kterou provozuje s kamarádkou, už dva roky živoří. „Přežíváme, ale máme vyzkoušeno, že se tím dá uživit, ale ne v situaci, kdy vám někdo neustále hází klacky pod nohy, omezuje počty lidí na akcích a podobně. Každou chvíli se nějaké akce ruší, organizátoři vyberou nájem, ale pak vám to nemají z čeho vrátit a říkají, že vratka na příští rok, a tak dále. Je to prostě blbý,“ dodává a věří, že v červnu na Dnech Karviné už bude jejich stánek v obležení zákazníků.

„Původně jsme tu měli prodávat punč, čokoládu a svařák až do 23. prosince. Jenže město už nám zrušilo nájem, takže za půl hodiny to sbalíme a půjdeme. Stejně to dnes za moc nestojí,“ pronesl prodavač Vlastimil z Třince.

Úderem 17. hodiny se na náměstí rozsvítil vánoční strom. Děti se dál bavily za zpěvu vánočních písniček a jejich rodiče se svařeným vínem v ruce v debatě s přáteli užívali poslední necelou hodinu letošního vánočního jarmarku.

Příští víkend na vánoční jarmark přes hranici

Komu to nestačilo a chce více vánoční atmosféry, může příští pátek zajít do polského Těšína, kde se koná jarmark sv. Mikuláše. Pokud se nic nezmění a také Polsko nepřistoupí k přísnějším protiepidemickým opatřením, potrvá jarmark na Rynku až do 23. prosince. Najdete tam stánky s rukodělnými výrobky, ubrusy, vánočními dekoracemi a ozdobami, na první a druhý prosincový víkend jsou připraveny koncerty.

Starostka polského Těšína Gabriela Staszkiewicz všechny srdečně zve. „Na přípravách jarmarku pracujeme, i když samozřejmě musíme počítat s tím, že každou chvíli mohou vstoupit v platnost různá omezení. Pokud se jarmark uskuteční, tak samozřejmě za dodržení všech předepsaných protiepidemických opatření,“ napsala Deníku starostka polského Těšína.