Babiš tour po Karvinsku: V Těšíně a v Havířově se napadali příznivci s odpůrci

/VIDEO, FOTOGALERIE/ První den „Road tour s obytňákem“, se kterou do kraje dorazil expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, měla sedm zastávek. Většina z nich měla klidný průběh, ovšem na některých to vřelo. Například na mítinku v Kopřivnici se do Andreje Babiše ostře pustila jedna z přítomných matek, která mu do tváře křičela nadávky jako: „Lháři a estébáku.“

Konflikty na mítincích Andreje Babiše na Karvinsku | Video: Deník/Tomáš Januszek