Zatímco Karel Havlíček a o něco později dorazivší Andrej Babiš opakovali to, co za poslední tři dny řekli už asi patnáctkrát, ozývalo se po celou dobu pískání na píšťalky a občasné výkřiky „STB“, „Hanba“, „Podvodníku“ nebo „Bureši, běž domů!“ To se však některým příznivcům expremiéra nelíbilo a na protestující křičeli a nadávali jim.

Policisté vše jistili

Díky přítomnosti policejního antikonfliktního týmu se dařilo situaci držet pod kontrolou, přesto došlo k několika drobným potyčkám. Při jedné z nich žena ve středním věku se tak vehementně snažila poslat protestující pryč, že se nejprve ohnala po fotoreportérovi Deníku a jinému muži zase dala facku. Ten však nestihl reagovat, neboť bleskově zasáhli právě policisté a šarvátku ihned ukončili. Nebyla ale sama, kdo se do protestujících navážel a nadával jim.

Protestujícím nejčastěji „domlouvali“ starší lidé a senioři. Mezi příznivci, kteří stáli frontu na podpis či společnou fotografii, byli i mladí lidé. „Budete plakat,“ řekla teenagerovi s píšťalkou důchodkyně, když kolem něj procházela s knížkou podepsanou šéfem hnutí ANO. „Plakali jsme už osm let,“ odvětil jí bez okolků mladík.

„Můj synek by dostal baňu!“

Dáma, která o něco dříve málem poškodila aparát fotografovi, si ještě před tím, než vystála frontu na podpis, chtěla popovídat s jedním z protestujících. „Řekni mi, kolik ti je let!“ žádala mladíka, který jí však nevyhověl. „Jsi zhruba tak starý, jako můj syn. A můj syn by dostal taku baňu, že by se zes*al,“ řekla rázně a odešla.

Zhruba po devadesáti minutách, když se expremiér podepsal všem, kdo chtěli a odjel, byť ne obytňákem, z města, mítink skončil.

Orlová tleskala a pochutnávala si na koláčích

Poslední den své třídenní cesty po kraji zahájil Andrej Babiš krátce po deváté hodině v centru Bohumína, opět v doprovodu exministra průmyslu Karla Havlíčka a bývalé ministryně financí Aleny Schillerové. Podívat se přišlo zhruba 150 lidí, včetně politiků hnutí ANO z okolních měst. Nechyběli ale ani Babišovi odpůrci, kteří drželi v rukou transparenty s nápisy. Vymezili se tam nejen přímo proti expremiérovi, ale politikům obecně.

Zatímco v Bohumíně se sem tam ozval výkřik a narážka na minulosti expremiéra, na dalších zastávkách byl klid. V Rychvaldu čekalo na Andreje Babiše zhruba 150 až 200 lidí, na mítink s šéfem dorazil i stínový ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka.

Na třetí plánované zastávce obytňáku Andreje Babiše, v Orlové, na prostranství u restaurace Morava, na šéfa hnutí ANO čekalo okolo čtyř stovek lidí. Opět převážně senioři, jež neodmítli nabízené koláčky, které lidé z Babišova týmu nabízeli, a také knížky, které se rozdávaly zdarma. Ačkoli se v Bohumně šuškalo, že v Orlové budou létat vajíčka a rajčata, nic takového se nestalo a místo protestního pískotu se ozýval pouze nadšený potlesk.

