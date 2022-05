Vyplývá to z aktuálních dat o počtu obyvatel, kde je sídlo na první příčce v počtu dětí do 14 let. Statistici jich napočítali 266, což je 20 procent z celkového počtu obyvatel. Chotěbuz tak předstihla v počtu dětí do 14 let Petřvald, Horní Bludovice, Rychvald nebo Těrlicko, kde tato skupina tvoří okolo 17 procent obyvatel. Nejméně dětí je v Karviné - pouze 13,6 procenta obyvatel.

Starosta Chotěbuze David Harok si trend pochvaluje. „Děti jsou budoucnost obce a občané, kteří jí budou přínosem,“ hodnotí poslední data o počtu obyvatel. On sám je místní rodák a i jeho rodiče žijí v Chotěbuzi celý život.

Podobně to mají Tothovi. „Máme se fajn, nic nám tady nechybí. Je tu obchod, škola, školka. Akorát v centru není hospoda,“ říká s úsměvem mladá maminka Beata, která stejně jako její manžel v Chotěbuzi žije od narození.

I proto se oba aktivně zapojují do spolkového života. „Jako malá jsem chodila do sokola a moc se mi to líbilo. Proto jsme založili „sokolíka“ pro menší děti a věnujeme se jim. Přes zimu v tělocvičně, když je dobré počasí, chodíme na hřiště. Věnujeme se hlavně pohybovým aktivitám, protože děti to potřebují pod malička, aby pořád nekoukaly do tabletů,“ dodává Beata Tothova.

Boj o místa ve školce

Je pátek dopoledne a povídáme si na lavičce na hřišti před obecním úřadem. Za zády máme školu. „Chodíme sem často, bydlíme tři minuty odtud. Holkám se na hřišti líbí,“ říká maminka pětileté Sofie a o dva roky mladší Barborky. „Tu nám přijali od září do školky, tak mám radost,“ říká Beata Tothova.

Právě školka a škola je v Chotěbuzi kvůli stále se zvyšujícím počtům dětí velké téma. Mateřinka má kapacitu 28 dětí a letos prý pro tři není místo. „Bojím se, že nás to čeká za rok se Sofií ve škole. Když ji tady nevezmou, budu ji muset vozit do Českého Těšína,“ říká mladá maminka.

Starosta David Harok přiznává, že kapacita školky i školy je už několik let po sobě na hraně. Podle něj zažívala obec demografickou špičku v minulých třech čtyřech letech a ty děti teď nastupují do školky.

Chotěbuz, budova školy a školky.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

„Za pár let to může být jinak a zřejmě i bude. Navíc nevíme, kam noví obyvatelé, kteří se přistěhují, chtějí dávat své děti do školky. I proto se zatím nebudeme pouštět do zvyšování kapacity školky,“ říká.

Podle něj prý zájem o umístění dětí ve škole stagnuje. „Dlouhodobě sledujeme demografická data o obci a z těch vyplývá, že jsme dnes na úrovni, jakou jsme čekali. Ano, uvažovali jsme o rozšiřování školy, ale kvůli jednomu nebo dvěma dětem by to byla zbytečně velká investice. Znamenalo by to nejen zvětšovat prostory, přistavovat, ale také zajistit úvazky pro nové učitele a tak dále. Není to tak jednoduché,“ dodává starosta Chotěbuze.