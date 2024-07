Beats for Love, obří festival taneční hudby v Ostravě, končí závěrečným dnem v sobotu 6. července. Pořadatelé Beats for Love očekávali předem až padesátitisícovou návštěvu. Akce mimo jiné nabízela i speciální pivo a podílela se také na charitě.

S blížícím se víkendem tradičně stoupla návštěva v areálu Dolních Vítkovic. Pod vysoké pece v pátek dorazilo lehce přes čtyřicet tisíc lidí.

„Vždy je příjemné přehoupnout se přes tu magickou hranici. A věřím, že v sobotu budeme atakovat i číslo, které začíná pětkou,“ řekl ředitel festivalu Kamil Rudolf k poslednímu dni Beats for Love.

V sobotu čeká fanoušky strhující závěr jubilejního 10. ročníku. A program na hlavní LOVE stage vybízí k tomu, že by mohl padnout návštěvnický rekord.

Zpěvačka Becky Hill je totiž kometou letošního roku, když spolu s duem Chase & Status nahrála hit „Disconnect“. Střihnout si ho může i v Ostravě, právě Chase & Status totiž vystoupí hned po ní. A pak přijde na řadu zlatý hřeb programu, show francouzské superhvězdy Davida Guetty, kterého organizátoři získali po skoro osmi letech vyjednávání.

Beats for Love se při obrovském počtu návštěvníků žel nevyhne ani problémům, které musí řešit policie. Těch ale letos bylo dosud opravdu minimum.

"I přes velký počet návštěvníků neřešíme nic mimořádného. Namátkou výběr z odcizené karty s napsaným PINem, podvod při koupi vstupenky, z dopravy pak přes sto překročených rychlostí. Stále platí, bavte se, ale bezpečně," uvedli policisté na sociálních sítích.

Parádní atmosféra le na Beats for Love panovala také přepdolední den festivalu. Atmosféra gradovala až do nočního vystoupení čtvrtého nejlepšího DJ planety Brazilce Aloka, poté se dav přesunul na ostatní scény. Návštěvníci navíc dál štědře podporovali v rámci projektu Beats for Charity i devítiletou Isabel a sedmiměsíčního Doriana.

Ještě před nimi ale na hlavní LOVE stage zazářil italský projekt Meduza se svým hitem „Piece Of Your Heart“. Následoval Andy C, který z Velké Británie přivezl poctivý nášup D&B. A z ostravských fanoušků byl nadšený. „Nechtělo se mi vůbec končit. V hlavě jsem si říkal: Kéž bych mohl vystoupit i zítra a dát si to celé znova…,“ vyprávěl v zákulisí 48letý producent.

Po něm následoval zmíněný Brazilec Alok, který je v mezinárodním žebříčku DJs na 4. místě. A spolu s publikem vytvořil energii, která by mohla napájet i větší okresní město. Většina z návštěvníků Beats for Love se navíc nespokojila s koncem Alokovy show, a ještě zamířila na žánrové scény. Tam se tančilo až skoro do rozednění.

Unikátní pivo i kytka pro ženy

Všichni účinkující z ohnivé D&B Forge by Ostrava!!! stage se od organizátorů dočkali speciálního dárku. Díky zálibě stage managera Jakuba Havláka v pivovarnictví dostali speciální festivalové pivo. A každý měl i svou vlastní etiketu. „Byl to perfektní tah. Všichni hudebníci z toho byli nadšení. Chceme, aby na návštěvu Ostravy nezapomněli a rádi se vraceli zpátky. Podobná věc jako vlastní etiketa je drobnost, která ale může ohromně pomoct,“ usmíval se Havlák.

Stage Harmony House Square by Evropa 2 zase patřila ženám – v závěru programu britskému triumvirátu Jess Bays, Jenn Getz & Alfie a Hannah Wants. Právě jakýsi „festivalový den žen“ je další perličkou v programu Beats for Love. Každá žena navíc po svém setu dostane od pořadatelů kytku. A mezi „běžné návštěvníky“ se inkognito na pár desítek minut vklínil i krajan zmíněných umělkyň Sonny Wharton, který na Harmony House Square vystupoval ve čtvrtek. Na chvíli hodil bokem a zamířil na letiště.

Společně pro Isabel a Doriana

V pátek pokračovala i nedílná součást festivalu, sbírka Beats for Charity. Tentokrát můžou lidé pomoct devítileté Isabel Kavalové z Petrovic u Karviné a sedmiměsíčnímu Dorianu Příborskému z Havířova.

Návštěvníci mohli a stále můžou přispívat uvnitř areálu u stánku, nebo skrz QR kód na webu a sociálních sítích. „Lokálně zaměřená charita doprovází Beats for Love takřka od prvního ročníku. Je to pevná součást našeho programu. Jsme rádi, že se lidé zastavují u stánku, odpustí si třeba pivo, nebo posílají peníze digitálně. Děkujeme jim za to. A ty, kteří ještě na dobrou věc nepřispěli, chceme poprosit, aby to udělali během posledního dne letošního ročníku,“ oznámil ředitel Beats for Love Kamil Rudolf.