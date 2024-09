Důlní elektromontér Náplň práce: - montáž, demontáž, oprava a údržba elektrozařízení v dole včetně zapojení a odpojení v porubech, ražbách, při vybavování a výklizu. - montáž, demontáž, seřizování vybraných strojů a zařízení, např. důlních transformátorů, stacionárních elektromotorů čerpadel a vysokonapěťových a výkonových zařízení těžních strojů, - běžné opravy a údržba elektrozařízení v dole (jističů, stykačů, rozváděčů, transformátorů, telefonů, čidel MMÚ), - běžná údržba a oprava osvětlovacího zařízení, - provádění prací při montáži, seřizování a výměně samostatných funkčních částí vybraných strojů a zařízení. Požadujeme: - výborný zdravotní stav, - důlní praxi, minimální kvalifikaci - důlní elektromontér 4. TS, - nevyšší prašnou expozici (NPE) do 85 %. Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok se zkušební dobou v délce 3 měsíců. Pracoviště Důl ČSM - lokalita Sever a Jih. V případě zájmu o práci v OKD si připravte: - životopis, - občanský průkaz, - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, - zápočtový list z posledního zaměstnání. Pokud jste již v minulosti pracovali v podzemí hlubinného dolu (mimo kmenový stav OKD, a.s.), připravte si dále tyto doklady: - doklad o dosažené kvalifikaci v dole, - doklad o výši NPE, - doklad o poslední fárané směně. Zaměstnanecké výhody: - NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 40.000 Kč - úhrada vstupní lékařské prohlídky, - profesní rozvoj a další odborná školení, - přídavek na dovolenou a Vánoce, - věrnostní přídavek horníkům, - až 6 týdnů dovolené, - 2 dny pracovního volna navíc, - penzijní připojištění až do výše 12.000 Kč ročně, - příspěvek na dojíždění, - příspěvek na ubytování, - svačiny a pitný režim na pracovišti zdarma, - závodní stravování za zvýhodněnou cenu, - příspěvek na dětské rekreace, - Flexi Pass Card na nákup sportovních, léčebných, rekreačních a kulturních aktivit. https://www.pracevokd.cz Způsob kontaktu osobně, telefonicky, e-mailem: Poradenské centrum OKD, tř. Osvobození 1721/9, Karviná PO, ST: 8:00-15:00 hod. ÚT, ČT: 8:00-14:00 hod. PÁTEK: zavřeno 40 000 Kč

