Už tuto neděli se několik stovek běžců postupně postaví na start běžeckého závodu Havířovská desítka. Letošní ročník je již osmý a stejně jako v předchozích letech je to akce s charitativním podtextem.

Havířovská desítka 2017. | Video: Deník/Libor Běčák

„Účastníci běhu finančně podpoří hendikepované hráče HSC Moravia, sportovce na vozíku, kteří se věnují paralympijskému sportu boccia. Každá registrace je krokem k tomu, aby se mohl splnit sen těchto sportovců,“ říká Veronika Špoková z organizačního týmu Havířovské desítky.

V této souvislosti nabízí příběh třiadvacetileté Barbory Skopalové, která se narodila s dětskou mozkovou obrnou a tráví svůj život na vozíku. Avšak tato tělesná omezení ji nikdy nepřiměla vzdávat se svých snů a cílů.

Barbořin životní zvrat přišel, když za ní jednou venku přiběhl tatínek syna, který hrál paralympijský sport boccia. Právě ten ji oslovil a řekl jí, že by měla tento sport zkusit. A co že je vlastně ta boccia? Je to paralympijský sport, který patří mezi sporty určené pro sportovce s těžkými pohybovými potížemi, zejména pro ty s postižením svalového nebo neurologického původu.

I díky podpoře běhu havířovská desítka se mohla postižená sportovkyně Barbora Skopalová začít věnovat sportu boccia.Zdroj: archiv h10.cz

A kde hledat propojení boccie, Barbory Skopalové a Havířovské desítky? V dobročinnosti této akce. „Díky dobročinnému běhu Havířovská desítka a dalším akcím mohla Barbora začít soutěžit v boccii na světové úrovni. Podpora běžců, kteří se registrovali k tomuto dobročinnému běhu, jí změnila život a splnila sen. Získala stříbrnou medaili v Záhřebu a dvě zlaté medaile v jiných soutěžích,“ vypráví Veronika Špoková.

Pomoci svou účastí na Havířovské desítce 2023 mohou všichni, kdo se k závodu zaregistrují. V nabídce jsou různě dlouhé tratě.

Organizátoři vypsali běh na 5 kilometrů, který se běží jako Memoríál Manfreda Kosela, štafetový běh na 4 krát 2,5 kilometry pro týmy a party kamarádů nebo rodinný běh Pegres na 500 metrů pro děti do 15 let. V pravé poledne bude odstartován Heimstaden hlavní závod na 10 kilometrů, který vede ulicemi města.