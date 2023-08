Nepodporovat lidi bez domova, kteří žádají veřejnost o peníze u marketů, vlakového nádraží či jinde. Takovou prosbu zveřejnila na sociálních sítích Městská policie Karviná.

Opilí bezdomovci. Snímek z videa Městské policie Karviná. | Foto: Městská policie Karviná

Podle karvinských strážníků se pak lidé bez domova za utržené peníze opíjejí, dělají problémy a zaměstnávají členy městské policie, kteří by mohli být užiteční jinde. Lidé bez domova pak také často zaměstnávají i zdravotníky, když se v opilosti zraní při pádu.

Pusťte si video ze zásahů strážníků v Karviné

"Chceme vás požádat, abyste nedávali peníze žebrajícím bezdomovcům, kteří se pohybují v okolí obchodních domů a vlakového nádraží. Tito lidé si za darované peníze kupují levná vína a opíjí se do němoty. Končí to záchytkou a vytěžováním strážníků, kteří by se mohli věnovat jiným činnostem," píše se ve výzvě Městské policie Karviná na sociálních sítích.

Havířov si sdílená kola pochvaluje. Karviná je nechce. Víme proč

"Časté je také ošetření intoxikovaných na chirurgii, protože se často zraní během pádů na zem. Hlídka je tak zaneprázdněna minimálně na dvě hodiny a chybí v ulicích. Víme, že jsou tito lidé závislí na alkoholu a budou pít bez ohledu na peníze, které vyžebrají. Darované peníze jim ovšem velmi ulehčí další pití a hlavně utvrdí ve stereotypním chování, které je drží v blízkosti míst, kde se pohybuje velké množství lidí." píší dále strážníci ve výzvě.

Otevřeno. Nové napojení dálnice D48 od Českého Těšína na Beskydy a Slovensko

"Za vyžebrané peníze si kupují hlavně alkohol, nikoliv jídlo, a sociálně citlivý člověk jim tak vlastně škodí. Krom důsledků na veřejný pořádek vznikají další společenské škody v podobě výjezdů zdravotníků a nezaplacených pobytů na záchytce. Věříme, že naši prosbu všichni rozumní lidé pochopí. Děkujeme za spolupráci," končí výzva strážníků.