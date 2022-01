Povinnost vlastnit ji sice v Polsku platí už asi dvacet let, dosud se tím ale na silnicích nikdo příliš nezaobíral. „Dosud to nikdo neřešil, protože cyklisté nezaujímali nikterak velký podíl mezi účastníky silničního provozu,“ sdělila Deníku polská generální konzulka v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

Nyní už to ale polští policisté řeší. Konzulka také přiblížila, že polské děti absolvují na základní škole přípravné kurzy na zisk tohoto cyklistického oprávnění. V Česku ale nic podobného neexistuje. „Co to znamená pro české děti v praxi, když vyrazí do Polska?“ ptal se Deníku po uveřejnění původního článku jeden ze starostů menšího ostravského obvodu a tentýž dotaz vzneslo i několik čtenářů.

Sama konzulka zatím neví, jak se budou polští policisté dívat na české přeshraniční cyklisty a turisty na kolech, výjimku ale podle všeho čekat nemohou. „Všichni účastníci dopravy v Polsku se musejí řídit předpisy, které v zemi máme. Je přitom úplně jedno, jestli je to Čech, Polák, Američan nebo Němec,“ konstatovala konzulka Wołłejko-Chwastowicz, která už dotaz Deníku přeposlala polské policii.

Sama si to pak souběžně napsala jako jeden z úkolů, který hodlá řešit na úrovni mezinárodní spolupráce české a polské policie. „Nesmíme zastavit cyklo-turistický ruch mezi našimi státy. Je nutné to vyřešit ještě do jara,“ konstatovala Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

Na základě legislativní úpravy v Polsku cyklistům od 10 do 18 let bez příslušného oprávnění řídit kolo hrozí na veřejné komunikaci či v obytné zóně pokuta až 1500 zlotých, tedy asi osm tisíc korun. Cyklistům – a opět zmiňme, že i koloběžkářům – mladším deseti let, pakliže jsou v doprovodu rodičů, tato povinnost odpadá. Deník bude téma nadále sledovat.