„Z hlediska správce vodního toku Olše předmětné dřeviny monitorujeme a v případě dalších okusů budou pokáceny,“ uvedla Vlčková.

Dodala, že správce povodí zatím neeviduje škody na protipovodňových hrázích v důsledku hloubení úkrytu bobrem evropským.

Toto jsou bobří díla na Osoblažsku, podívejte se na ně také z pořádné výšky

„Ve většině případů odstraňujeme spadlé stromy, které zhoršují průtočnost toku. Bobr je chráněný živočich a není možné zasahovat do jeho přirozeného prostředí, pokud nedochází k ohrožení života nebo majetku. Lokality jeho výskytu na našich tocích velmi dobře až detailně známe a pokud se jedná o místa, kde nehrozí nebezpečí ohrožení života nebo majetku, není důvod do jeho přirozeného prostředí zasahovat,“ vysvětlila.

Výskyt bobra evropského v přírodě monitorují orgány ochrany přírody, respektive Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

1/8 Zdroj: Deník/ Redakce Ilustrační foto 2/8 Zdroj: Deník/archiv Bobr. Ilustrační foto. 3/8 Zdroj: Pavel Vamus Pavel Varmus v Branticích na břehu řeky Opavy nalíčil fotopast. Díky tomu si můžeme brantického bobra prohlédnout při práci. 4/8 Zdroj: DENÍK/Miroslav Rendl Bobr na ilustračním snímku. 5/8 Zdroj: DENÍK/Lubomír Stehlík Bobr. Ilustrační foto. 6/8 Zdroj: Pavel Vamus Pavel Varmus v Branticích na břehu řeky Opavy nalíčil fotopast. Díky tomu si můžeme brantického bobra prohlédnout při práci. 7/8 Zdroj: Pavel Vamus Pavel Varmus v Branticích na břehu řeky Opavy nalíčil fotopast. Díky tomu si můžeme brantického bobra prohlédnout při práci. 8/8 Zdroj: Pavel Vamus Pavel Varmus v Branticích na břehu řeky Opavy nalíčil fotopast. Díky tomu si můžeme brantického bobra prohlédnout při práci.

Návrat bobrů do České republiky se datuje zhruba před 20 lety a například z Karvinska jeho pobytové stopy evidují orgány ochrany přírody od přelomu století.

Když si bobr dělá zásoby na zimu

To, že lze zejména podél řek občas najít ohlodané stromy, je běžné. Bobr si totiž před příchodem zimy začíná střádat potravu a pokračuje i v zimních měsících. Vybírá si především dřeviny s měkkým dřevem, jako jsou vrby a topoly, ale i duby, jasany, olše a další. Pečlivý pozorovatel jistě postřehne, že bobr ohlodává strom, ale třísky zůstávají kolem stromů.

Bobří most přes rybník Olšina je jasným tipem na výlet

Dřevo bobr nežere. Jinde lze nalézt kmeny či větve stromů s ohlodanou kůrou, lýkem i větvemi stromů a tohle je v zimě až z 90 procent základem bobří stravy. Často lze spatřit pod hladinou kupy nasekaných drobných větví. Je to bobří spižírna, kterou si bobr nastřádal blízko své nory. Větve pod vodou zůstávají dlouho svěží a bobr může baštit v klidu a nerušen ve své noře. Od jara do podzimu pak bobr konzumuje to, co mu příroda a zemědělské pozemky poskytnou.