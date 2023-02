Úpravy rozpočtu na rok 2023 schválili na svém únorovém zasedání místní zastupitelé. „Na konci roku zůstalo na účtech města 45 milionů takzvaných volných prostředků, které můžeme použít. Pokud bychom tyto finance pouze nechali ležet na účtech, ztrácely by kvůli vysoké inflaci na hodnotě. Proto je investujeme do realizace některých našich plánů, které jsme původně plánovali odsunout do příštích let,“ okomentoval změny starosta Bohumína Petr Vícha.