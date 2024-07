Prezident Petr Pavel dorazil do Ostravy, 19. července 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Stavební práce u Benešovy školy by měly skončit během prázdnin, bohumínské technické služby BM servis už přivedly k přechodu elektrické vedení a vybudovaly dva osvětlovací stožáry. „Aktuálně už čekáme pouze na instalaci výložníků se speciálními světly. Musí být odlišná od okolních lamp a musí zajistit viditelnost chodců nejen na samotném přechodu, ale i v čekací a přibližovací zóně,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy bohumínské radnice Pavel Vavrečka s tím, že komplexní nasvětlení vyjde na 415 tisíc korun.

close info Zdroj: Deník/Zdeněk Janiurek zoom_in Bohumín vylepšuje osvětlení přechodů na frekventovaných místech. Se svolením Města Bohumín

Největší letošní investicí do bezpečnosti chodců je projekt ve Štefánikově ulici u odbočky do Poděbradovy ulice. Město v těchto místech vybuduje nový nasvícený přechod se zpomalovacím ostrůvkem. „Práce začnou v prvním srpnovém týdnu a potrvají do poloviny září, jejich součástí je i úprava chodníku na obou stranách. Za realizaci zaplatíme 820 tisíc korun,“ popsal vedoucí odboru rozvoje a investic Dalibor Třaskoš.

Další zebry přijdou na řadu na podzim a po novém roce. Město právě dokončuje projektovou dokumentaci na čtyři další přechody. Osvětlení přibude na dvou místech v ulici 9. května, první na jejím začátku u kruhového objezdu a druhé u parčíku na konci pěší zóny. Nezapomíná se ani na okrajové lokality, radnice nechá nasvítit přechod u autobusových zastávek v Drátovenské ulici při výjezdu do Ostravské ulice. Stejný postup zopakuje ve Vrbici u tamní samoobsluhy. „V této lokalitě začneme až v příštím roce, protože musíme vyřešit bezúplatný převod pozemku od státu,“ uzavřel Vavrečka.