Bohumín nabídne v licitaci nové byty

Přestavba osmi cihlových bytových domů v bývalé dělnické kolonii skončí ještě letos a vznikne tu dvaapadesát nových bytů. Zájemci je budou moci získat v lictacích na jaře příštího roku.

Na novou lokalitu dohlédne kamerový monitorovací systém, který obsluhují bohumínští strážníci. „Aktuálně máme 34 pohyblivých barevných kamer včetně našeho vyhodnocovacího záznamového zařízení. To je propojeno s pracovištěm Policie České republiky. Letos investujeme do dalších dvou snímacích přístrojů, jeden z nich instalujeme na věžový dům v Okružní ulici 1055. Dohlédne na celou červenou kolonii, dále k místní školce a na oblast Jateční ulice až po přilehlé parkoviště,“ potvrdil ředitel Městské policie Bohumín Roman Honysz.

S montáží druhé kamery se v těchto dnech počítá u jedné z frekventovaných křižovatek v centru města. Pohlídá prostory u Benešovy základní školy, Okružní ulici směrem k bytovému domu Slunečnice a část ulice Čs. Armády. „Kamerové záznamy slouží ke zjišťování trestných činů a přestupků, dopravních nehod či hlídání parkovišť. Mohou ale operativně pomoci i ve chvíli, kdy někoho postihne náhlá zdravotní indispozice či má jiný problém,“ doplnil Honysz.

S instalací kamer do ulic začal Bohumín v roce 1997. Za pětadvacet let se jejich počet zdesetinásobil. Naposledy se systém rozšiřoval loni o čtyři kusy. Dvě digitální oči umístili strážníci do Hobbyparku, jedno do rekreační oblasti Vrbického jezera a poslední do Bezručovy ulice se záběry na volnočasový areál Faja.

„Mimo stabilních zařízení využíváme i tři mobilní kamery především pro kontrolu odpadových míst a provozujeme i dvě fotopasti, které přemisťujeme podle aktuálních potřeb,“ konstatoval Honysz s tím, že díky kamerovému systému strážníci loni vyřešili zhruba čtyřicet důležitých událostí včetně odhalení několika pachatelů trestné činnosti a zadržení hledaných osob.