Do výstavby moderního traktu se město pustilo loni v srpnu. Aktuálně v něm probíhají dokončovací práce v podobě pokládky podlahových krytin a instalace nábytku, přístrojů a dalšího vybavení. Pro pacienty bude k dispozici příjemná čekárna s centrální recepcí a vyvolávacím systémem, který jim určí, do které ordinace budou přicházet. Kromě ambulancí tu najdou i zákrokový sálek a prostory pro endoskopické výkony. „U vstupu jsme zřídili expektační pokoj, kam bude záchranná služba přivážet pacienty, u nichž je nezbytné poskytnout jim okamžitou akutní péči,“ uvedl předseda představenstva Bohumínské městské nemocnice Svatopluk Němeček. Doplnil, že uvolněná místa v dalších budovách využije zařízení k navýšení kapacit, například pro laboratoře či další ambulance.

Výstavbě nového ambulantního pavilonu předcházelo bourání starých a nepotřebných objektů. „Loni z areálu zmizel bývalý olejový sklad, komplex starých garáží a bývalá márnice, která v minulosti sloužila i jako smuteční síň,“ konstatoval místostarosta Bohumína Igor Bruzl s tím, že součástí projektu stavby nového traktu jsou i terénní úpravy včetně výsadby zeleně a rozšíření parkovacích míst. Těch mají klienti na vybudované ploše, na níž se dostanou z Ovocné ulice, hned padesát. V zadní části pavilonu dalo město zhotovit přístřešek pro přistavení sanitních vozů.

Bohumín dokončuje nový ambulantní trakt ve své nemocnici.Zdroj: Jana Končítková

Přeměnu svého zdravotnického zařízení město rozplánovalo do několika etap. Jednou z nich je i zhotovení nového energocentra za zhruba 25 milionů korun. V budoucnu by v areálu měla přibýt i moderní klinika následné péče. „Cílem města je vytvořit z naší městské nemocnice během příštích let nadstandardní špičkové pracoviště, ke kterému budou mít pacienti plnou důvěru a ostatní zdravotnická zařízení respekt,“ doplnil Bruzl. Jak podotkl, díky dobrému hospodaření se nemocnice mohla letos pustit i do výrazného vylepšení svého přístrojového vybavení.

První novinkou bylo pořízení sterilizátoru za zhruba 1,3 milionu korun, do chodu byl uveden i nový anesteziologický přístroj s monitorem vitálních funkcí za zhruba 1 milion korun. Za necelých 300 tisíc korun pořídila nemocnice insuflátor, který využívají operatéři při laparoskopických výkonech. Největší investicí je však endoskopická věž za zhruba 3,2 milionu korun, která usnadní gastroenterologická vyšetření v novém ambulantním traktu. Na další zhruba 2 miliony korun přijde modernizace hlavního rentgenu. V nemocniční kuchyni už slouží nová tunelová myčka nádobí, která stála 2,5 milionu korun.