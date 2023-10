Město provozuje 72 cykloboxů u hlavní budovy železniční stanice už téměř dva roky. Pokud uživatel překročí časový limit 22 hodin, schránka se automaticky zablokuje a majitel dopravního prostředku musí kontaktovat městskou policii. Ta mu za poplatek bicykl vydá. Pokud si někdo obsah zablokovaného cykloboxu nevyzvedne ani do týdne od provedení kontroly městskou policií, strážnici schránku vyklidí a odvezou věci na radnici. Chce-li je vlastník získat zpět, musí prokázat vlastnictví uloženého předmětu a uhradit poplatek 500 korun.



„Pokud se nám uživatel boxu neozve ani po měsíci, s věcí nakládáme, jako by byla opuštěná. V praxi to znamená, že méně hodnotné předměty zlikvidujeme, ty cenné jdou do dražby. O kola, která půjdou do aukce, už jejich majitelé pravděpodobně nestojí, minimálně je nepostrádají,“ popsala Lucie Oršulíková z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice.

O jízdní kola různé kvality a rozličného stavu se ve středu na nádvoří vedl tuhý boj. Nakonec se prodalo 32 z 35 nabízených kusů. Nejlevnější „retro“ bicykl si novopečený majitel odvezl z dražby za pouhou dvacetikorunu, nejdražší kolo se vydražilo za 7 600 korun. Celkově radnice utržila 23 680 korun.