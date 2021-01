Nejoblíbenějšími jmény se u bohumínských rodičů stala jména Eliška, Sofie, Viktorie a Matyáš, Tobiáš a Jakub. Dvakrát se narodila dvojčata, a to dokonce v tentýž listopadový den.

„Jméno Jakub spadlo po letech prvenství až na druhé místo. Předběhli jej Matyášové a až po nich následovali Tobiášové spolu s Kubíky. Z dívčích jmen se tentokrát o prvenství dělí hned tři jména – Sofie, Viktorie a Eliška,“ uvedla bohumínská matrikářka Věra Wastlová.

Malí Bohumíňácci se opět dočkali i exoticky znějících jmen. Z těch chlapeckých to byl například Anthony, Elias, Elian, Kevin, Matteo, Timon nebo Thomas. Pozadu za nimi nezůstaly ani holčičky, narodila se například Alla, Bianca, Ella, Ellis, Elizabeth, Emily, Katarína, Kiara nebo Vivien. Z méně častých jmen se objevila jména jako Alex, Jasmína, Rozárie, Valentina, Valerie, Zara nebo Zorka. Z chlapeckých třeba Albert, Benjamin, Bernard, Bohdan, Damián, Maxmilián nebo Vítek.

Možnost zapsání druhého jména pro své dítě využili bohumínští rodiče osmkrát. Svým potomkům dali jména Sára Marie, Klaudie Anna, Emily Danielle, Daniel Karlos, Emma Marie, Anna Kateřina, Nella Stefanie nebo Ema Adina.

Zajímavá byla i místa narození. Malí Bohumíňáčci přišli na svět hlavně v porodnicích v Ostravě, Karviné nebo v Havířově. Maminky ale jezdily rodit také do Krnova nebo Šternberka. Někteří Bohumíňáci se narodili ve velkých městech mimo rodný kraj, a to v Praze, Uherském Hradišti nebo Českých Budějovicích. Nejvíce nových občánků Bohumína se narodilo v květnu, a to 22 dětí, nejméně naopak v červnu, a to 12 dětí.

V Bohumíně přibyde každoročně přibližně 200 novorozenců. Zatímco předloni toto číslo o více než tři desítky kleslo, vloni se průměru zase přiblížilo. V roce 2017 přišlo na svět 198 malých Bohumíňáčků, v roce 2018 to bylo 195 dětí, předloni se narodilo jen 161 nových občánků, ale vloni už 186 dětí.