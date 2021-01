Její vyhlášení na svém posledním zasedání jednomyslně schválili zdejší zastupitelé. Odprodejem třetinového podílu chce město získat menšinového partnera. Zájemci se do prvního kola mohou hlásit do 4. února.

„Nejde nám o privatizaci nemocnice, ale o snahu získat vhodného strategického partnera, který nám bude pomáhat se zkvalitňováním péče a rozvojem nemocnice. Té se momentálně daří, už druhým rokem je v kladných číslech a zvyšují se i městské investice do jejího rozvoje,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha s tím, že město se nemocnice nehodlá zbavit. Ostatně, pod křídla města spadá nemocnice už 24 let. Za tu dobu do ní Bohumín nainvestoval stovky milionů a další investice plánuje.

„Nový menšinový vlastník by si zase mohl rozšířit své portfolio služeb o lůžkovou akutní péči a případně i další obory. Rozhodně nechceme být malým kolečkem velkého soukolí. Spolupráce by měla být výhodná pro obě strany,“ řekl ředitel bohumínského špitálu Svatopluk Němeček.

V prvním kole soutěže musí uchazeči doložit splnění kritérií. „Partner musí mít minimálně pětileté zkušenosti s provozem lůžkových zdravotnických zařízení, protože ta mají svá specifika. Měl by disponovat chirurgickými a interními ambulancemi v dojezdové vzdálenosti maximálně jedné hodiny autem. A za předchozí tři roky musí prokázat obrat přes šedesát miliónů korun,“ upřesnil Němeček základní požadavky pro účast ve veřejné soutěži.

Případní postupující do druhého kola pak získají interní informace o chodu Bohumínské městské nemocnice a na základě toho připraví svou finální nabídku o vzájemné spolupráci. Na tu budou mít čas do konce března. Nejpozději do poloviny letošního roku by pak zastupitelé měli rozhodnout o výsledku soutěže, kterou případně mohou i zrušit.

Pokud by město partnera našlo, dál by spravovalo celý nemocniční areál a jeho budovy. Nemocnice by tak jako dosud financovala pořizování nového vybavení a techniky.

K TÉMATU

V nemocnici trvá zákaz návštěv,

personál v Covid zóně je vyčerpaný, lidé nabízejí pomoc

Bohumínská městská nemocnice kvůli kritické epidemiologické situaci a přetíženému zdravotnickému personálu prodloužila zákaz návštěv. „Výjimečně může být umožněna návštěva pouze u infaustních případů. Výjimku uděluje ošetřující lékař,“ citovala nemocnice rozhodnutí představenstva.

V týdnu opět skvěle zafungovala solidarita, když brigádníci obratem zareagovali na nouzové volání nemocnice. Urgentně potřebovala posily pro vyčerpaný personál v Covid zóně, kde se starají o pacienty se středním a těžkým průběhem onemocnění. „Děkujeme všem, kteří jste se ozvali a chcete nám pomoci. Jste skvělí, chybějící místa se nám podařilo zaplnit. Děkujeme za mimořádný zájem,“ uvedl za nemocnici Petr Rudzki.