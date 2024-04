„Do rekultivace břehů Kališova jezera se pouštíme každým rokem na konci dubna. Je nutné vyčistit přístup do vody od naplavenin, odstranit nálety a navézt nový kačírek a písek,“ sdělila Lucie Oršulíková z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice. Za úpravy areálu zaplatí město zhruba 140 tisíc korun.

Už loni v září Bohumín zahájil stavbu nové, plně vybavené budovy pro rekreanty. „Dosud plavci využívali jednoduchou převlékárnu, mobilní toalety a občerstvení z unimobuněk. Vzhledem k tomu, že je Kališovo jezero oblíbenou letní atrakcí a během slunečných dnů k němu míří tisíce lidí, rozhodli jsme se investovat do moderního zázemí,“ vysvětlil starosta města Petr Vícha.

Návštěvníci budou mít k dispozici občerstvení se dvěma výdejními okny, posedět si mohou pod krytou terasou a částečně také na otevřené terase. V objektu o rozloze přes 200 metrů čtverečních najdou i sprchy, toalety a šatny s uzamykatelnými skříňkami. Za nové zázemí zaplatí radnice zhruba 18 milionu korun, s jeho zprovozněním počítá v průběhu letních prázdnin.

Ačkoliv město v minulosti opakovaně rozšiřovalo u Kališova jezera parkovací kapacity, loni opět bohumínští strážníci řešili velký přetlak motoristů. Radnice proto odkoupila jeden z blízkých pozemků od soukromníka a do konce června k němu vybuduje sjezd. „Půjde již o čtvrtou odstavnou plochu v lokalitě. U čističky odpadních vod mají šoféři parkování zdarma, dvě placená parkoviště jsou přímo u areálu,“ připomněl starosta.

A v neposlední řadě myslí město i na cyklisty. Od Ovocné ulice v Šunychlu povede k vodě stezka. „Stavební firma už na trase zahájila přípravné práce. Musíme se vypořádat s přírodními vlivy, které se projevily v průběhu projektování. Od doby, kdy se trasa zaměřovala, se posunuly břehy o zhruba jeden a půl metru. Bude tedy nezbytné zajistit jejich zpevnění,“ uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura. Cyklotrasa by měla být hotova do konce letošního roku, přijde na přibližně 10 milionů korun. Do budoucna radnice ještě plánuje u Kališova jezera vybudovat plavecká mola, která už lidé využívají u Vrbického jezera.