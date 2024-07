Ředitelství silnic a dálnic zahájí v polovině prázdnin stavbu protihlukových stěn podél silnice I/67 v Dolní Lutyni, a to hned na dvou místech. Provoz budou dočasně řídit semafory.

Na dočasné semafory už od pondělí 15. července narazí řidiči v centru Bohumína, konkrétně u obchodní zóny. Město se pouští do opravy chodníku v ulici 9. května směrem od bývalého autobusového stanoviště k obchodní zóně.

close info Zdroj: Se souhlasem města Bohumín zoom_in Už od 15. července narazí řidiči v centru Bohumína na částečné omezení provozu.

Od 15. července do 9. srpna se stavební práce neobejdou bez omezení provozu, i v těchto místech může šoféry zaskočit červená na dočasném semaforu. „Vzhledem k tomu, že jde o poměrně krátký úsek v délce asi sto padesáti metrů, nepředpokládáme výraznější zdržení. Navíc práce provádíme v době letních prázdnin, kdy není provoz tak hustý,“ říká místostarosta Bohumína Lumír Macura.

„Víme, že letošní rok je pro šoféry pohybující se na trase Bohumín – Dolní Lutyně a dále zkouškou trpělivosti. Od poloviny dubna do konce května byl částečně omezen provoz na ulici 1. máje ve Skřečoni a na podobné martyrium se musejí řidiči připravit už zhruba za čtrnáct dnů,“ hlásí tisková mluvčí města Bohumín Jana Končítková.

close info Zdroj: Se souhlasem města Bohumín zoom_in Řidiče na trase Bohumín - Karviná zbrzdí výstavba nových protihlukových stěn u Dolní Lutyně.

Ředitelství silnic a dálnic odstartuje poslední červencový týden výstavbu dvou protihlukových stěn v centru Dolní Lutyně nedaleko čerpací stanice a penzionu Lutena. Od 8. srpna pak začne budování čtyř stěn v místech křížení silnice I/67 s ulicí U Nové cesty, tedy na samé hranici Bohumína.

„Zhotovitel stavby nás informoval, že po dobu výstavby budou nutná dopravní omezení, v obou uvedených úsecích musejí motoristé počítat s kyvadlovým provozem řízeným světly. Současně dojde k dočasnému zrušení autobusové zastávky V Polích, a to v obou směrech,“ konstatuje vedoucí odboru dopravy bohumínské radnice Pavel Vavrečka. Dodal, že stavba čtyř stěn při vjezdu do Bohumína by měla skončit v závěru října, dvě stěny přímo v Dolní Lutyni budou hotové na konci listopadu.