Strategicky položený Kopytov se na sklonku druhé světové války stal centrem bojů o státní hranici, během nichž došlo na obou stranách k těžkým ztrátám. Příznivci válečné historie budou už tuto sobotu svědky bojové historické ukázky, která dramatické události připomene. Bitva nedaleko hasičské zbrojnice začne hodinu po poledni.

Bojová ukázka, archivní foto.Zdroj: se svolením města Bohumín

„Umožníme divákům zažít atmosféru a realitu válečných bojů. Jde o emotivní podívanou, díky níž si připomínáme statečnost a oběti vojáků, kteří nasazovali životy za svobodu naší země,“ uvedl za organizátory Libor Hrabal z Technického muzea Olomouc 1. ČSTOB, které se zaměřuje na zachování a prezentaci technického dědictví, především z období druhé světové války. Vzpomínková akce potrvá zhruba do druhé odpolední, následně se kolona přesune do Ostravy.

Pořadatelé přijedou s historickými vozidly do Bohumína s jednodenním předstihem. Už v pátek 3. května uspořádají od 10 do 14 hodin na náměstí T. G. Masaryka výstavu vojenské techniky, určenou především pro školy. Její součástí bude i výcvik v obsluze dělostřelecké baterie. „Dohodli jsme se s organizátory, že přistaví vozidla v dopoledních hodinách, aby si je žáci mohli prohlédnout v době výuky,“ uvedl místostarosta Bohumína Igor Bruzl. Jak dodal, město na uspořádání dvoudenní akce přispělo 40 tisíci korunami.

Organizátoři předpokládají, že akce přiláká vysoký počet návštěvníků, což může zkomplikovat příjezd do Kopytova autem. Osadu spojuje s městem jediná silnice, která v ní navíc končí, a parkovací kapacity jsou v místě konání bojové ukázky velmi omezené. Pro motoristy proto bude připraveno parkoviště u Kališova jezera v Šunychlu, které je od hasičské zbrojnice vzdáleno přibližně dva kilometry. Menší parkoviště je k dispozici u místní čistírny odpadních vod, odkud je to do centra Kopytova kilometr a půl.