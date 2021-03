„Zahájili jsme mapování dřevin na území Bohumína a prvotní šetření ukázalo, že minimálně 140 stromů je napadeno jmelím. Tento seznam se bohužel stále rozšiřuje, reálně se můžeme dostat k číslu kolem dvě stě padesáti,“ uvedl Rostislav Palán z odboru životního prostřední a služeb bohumínské radnice.

Invaze jmelí postihuje především lípy, javory, topoly a vrby. Mezi nejvíce zasažené lokality patří park Petra Bezruče v Novém Bohumíně či okolí potoka Bajcůvka ve Starém Bohumíně.

„Ohniska výskytu ale můžeme pozorovat napříč celým městem. Jmelí napadá zejména osamocené stromy, zaznamenali jsme však i případy zamoření celých stromořadí. Jde například o alej ve Skřečoni u hřbitova či topolový větrolam u Kališova jezera v Šunychlu,“ popsal Palán.

Město kvůli přemnoženému jmelí vytvořilo projekt na jeho plošnou likvidaci. „Ten nám má pomoci systematicky s touto obtížně odstranitelnou rostlinou bojovat. Až donedávna jsme zásahy prováděli v rámci běžné údržby, která je poměrně nákladnou záležitostí. Ořezy stromů a keřů včetně dalších způsobů ošetřování dřevin stály loni město zhruba dva a půl milionu korun,“ konstatoval Palán.

Díky projektu by Bohumín mohl čerpat dotaci z Operačního programu životní prostředí, která pokrývá až 85 procent nákladů na boj se jmelím. Dotační titul by měl být vypsán na jaře letošního roku.

Financování se netýká jen odstranění samotného cizopasníka, ale i doprovodných zásahů v podobě zdravotních a bezpečnostních ořezů stromů. Město tak bude moci ošetřit co největší počet perspektivních, ale napadených dřevin, aniž by je muselo kácet. Rozpočet projektu by mohl dosáhnout až 1,5 milionu korun.

Péči o zeleň věnuje Bohumín nejen kvůli zhoršenému stavu ovzduší v regionu zvláštní pozornost.

„Stromy vnímáme jako záruku zachování kvality života. Plní nejen estetickou funkci, ale také zadržují vláhu v území a zachycují prach. Loni jsme v rámci běžné a náhradní výsadby vysadili přes dvě stě nových stromů, výsadba dřevin nás stála 680 tisíc korun. Kromě toho probíhá masivní výsadba v rámci dvou velkých investičních akcí. Do konce května přibude čtyři tisíce dřevin v nově budovaném lesoparku Na Panském, z toho půjde o dva a půl tisíce stromů. A dalších téměř čtyři tisíce stromů zlepší ještě letos životní prostředí u výpadovky na Karvinou, konkrétně v oblasti Polní a Úvozní ulice ve Skřečoni,“ doplnil místostarosta Bohumína Lumír Macura s tím, že druhá jmenovaná investiční akce je součástí Územního systému ekologické stability krajiny a město na ni čerpá evropskou dotaci.