„Odkanalizování rodinných domů v okolí ulice 1. máje ve Skřečoni jsme měli dlouhodobě v plánu. Současně jsme vyprojektovali i chodník, který bude kopírovat páteřní trasu kanalizačního řadu. Reagujeme na potřeby lidí, kteří se s přibývajícím počtem automobilů chtějí při chůzi na autobus, do školy či do centra města cítit bezpečně,“ vysvětluje místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Odkanalizování Skřečoně, která je s 2 600 obyvateli druhou nejlidnatější částí Bohumína, probíhá postupně už několik let. Nyní přišla na řadu část za kostelem směrem na Dolní Lutyni. „Projekt jsme rozdělili na dvě etapy. Letos vybudujeme kanalizaci v bočních ulicích podél ulice 1. máje. Na jaře příštího roku můžeme po dohodě se Správou silnic Moravskoslezského kraje pokračovat v budování kanalizačního řadu u hlavní silnice. Jakmile bude potrubí položeno, postavíme nad něj chodník. S ukončením celého projektu počítáme v roce 2024,“ popisuje místostarosta.

Chodník povede v místech, kde kdysi jezdívala tramvaj směrem na Karvinou. Po dokončení obou etap bude mít přes 600 metrů. „Projekt předpokládá využití zámkové dlažby o tloušťce 6 centimetrů, šířka komunikace pro pěší bude 1,35 metru. V první fázi povede od skřečoňského potoka k zatáčce směrem k zastávce u Haladů, v druhé jej pak prodloužíme až ke Staré cestě na hranici katastru s Dolní Lutyní,“ upřesňuje Eliška Pecháčková z odboru rozvoje a investic bohumínské radnice.

Zvyšovat bezpečnost chodců má radnice v plánu i v jiných částech Bohumína. Vychází z připomínek komisí městských částí, setkání s občany i poslední velké veřejné ankety. „Ve fázi prvotních příprav je stavba chodníku v osadě Nová Ves. Měl by vést podél Opletalovy ulice od vyústění cyklostezky podél potoků Flakůvky a Lutyňky až za nadjezd do Skřečoně, kde by kolem garáží mohl navázat právě na chodník podél ulice 1. máje,“ doplňuje Macura. Stejně tak město zvažuje i výstavbu pěší komunikace v Rychvaldské ulici přes les až do městské části Záblatí a také v Ostravské ulici v Pudlově.