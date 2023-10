Bohumín pošle 23. října do dražby posledních sedm zasíťovaných stavebních pozemků o rozloze od 865 do 1 490 metrů čtverečních ve zrekultivované lokalitě, kterou tvoří ulice Petra Cingra, Alberta Hahna a Karla Otta. Nová čtvrt pro devětatřicet rodinných domů v centru města už pomalu ožívá.

Bohumín nabízí posledních sedm pozemků v atraktivní lokalitě. | Foto: Pavel Čempěl

Zatím ještě volné parcely se nachází u ulice Osvoboditelů a supermarketu Albert. Je mezi nimi také největší ze všech dosud nabízených pozemků. Disponuje plochou 1 490 metrů čtverečních. „Licitaci jsme spustili v předstihu už loni v lednu, aby měli noví vlastníci dost času na vyřízení potřebných povolení. V prvních pěti etapách licitací našlo nové majitele všech dvaatřicet nabízených pozemků. K prodeji už zbývá pouze sedm posledních parcel,“ potvrdil starosta Bohumína Petr Vícha.

Budoucí obyvatelé budou mít na dosah veškerou občanskou vybavenost včetně školy, školky, autobusové zastávky či obchodů. Současně získají místo k relaxaci a odpočinku, neboť v sousedství stavebních parcel město vytvořilo nový dvouhektarový park s dětskými atrakcemi, stezkami, jezírkem a zelení čítající tři sta stromů. Projekt nové čtvrti zahrnoval i pěšinky, cyklostezku a parkoviště pro šedesát míst, které by mělo být dokončeno příští měsíc. Investiční akce si vyžádala přes 60 milionů korun, podpořilo ji Ministerstvo pro místní rozvoj částkou 3,1 milionu korun.

Licitace posledních volních parcel se uskuteční v pondělí 23. října odpoledne ve velkém zasedacím sále hlavní budovy městského úřadu.

Vyvolávací cena je stejná jako v předchozích vlnách, tedy 1 089 korun za metr čtvereční. Podmínky licitace včetně všech závazků, které vyplynou z následné koupě pozemku, najdou zájemci na městském webu v sekci Radnice, rubrice Byty, nebyty, nemovitosti a stránce Licitace pozemků a budov.

Noví majitelé pozemků na nich musí do pěti let od uzavření kupní smlouvy postavit rodinný dům. A první z nich už se pustili do práce. „Vydali jsme pět stavebních povolení a dalších minimálně pět domů se projektuje. A co je povzbudivé, první domky začínají v lokalitě vyrůstat. Na třech místech jsou vidět základy budoucích objektů a jeden bungalov už má téměř dokončenou hrubou stavbu,“ informoval vedoucí majetkového odboru bohumínské radnice Jan Przeczek.