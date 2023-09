Se zneužíváním cykloboxů umístěných před vlakovým nádražím bojuje Bohumín od jejich zprovoznění na podzim roku 2021. „Za posledního půl roku jsme vyklidili nespočet haraburdí, tašek s předměty nevalné hodnoty a více než třicet jízdních kol, ke kterým se nikdo nehlásí. Překvapivě nejde jen o bicykly, které by byly ve špatném technickém stavu. Jsou mezi nimi i značková zánovní kola s vysokou pořizovací cenou,“ uvedl pro Deník ředitel Městské policie Bohumín Roman Honysz.

V cykloboxech umístěných před vlakovým nádražím v Bohumíně na Karvinsku nacházejí strážníci stále častěji nepotřebné věci, které tam lidé odkládají a schránky pro krátkodobou úschovu jízdních kol takto blokují. Radnice v Bohumíně už to nechce tolerovat a například nevyzvednutá kola nabídne zájemcům ve veřejně dražbě.

„Pokud si někdo obsah nevyzvedne do týdne od provedení kontroly městskou policií, schránku vyklidíme a věci uložíme ve skladovacím prostoru městského úřadu. Bude-li je chtít jejich majitel získat zpět, musí prokázat vlastnictví uloženého předmětu a uhradit poplatek 500 korun za vyklizení boxu, převoz a uskladnění,“ uvedla Lucie Oršulíková z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice.

Pokud se uživatel cykloboxu neozve ani po měsíci, město s věcí naloží, jako by byla opuštěná. „V praxi to znamená, že méně hodnotné předměty zlikvidujeme, ty cenné, jako jsou zachovalá jízdní kola, půjdou do dražby,“ doplnila Oršulíková.

První veřejná dražba odložených jízdních kol má proběhnout ještě tento měsíc.