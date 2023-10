Jednou z nich je i Anna Kurucová (72), která žije v domě pro osoby s omezenou schopností pohybu či orientace v městské části Vrbice. „O možnosti podívat se autobusem po Bohumíně jsem se dozvěděla v našem Seniorklubu. Ještě jsem se exkurze nikdy neúčastnila. Ujdu sama jen kousek, na delší vzdálenosti potřebuji vozíček,“ řekla. Přihlásila se proto, aby se dostala mezi lidi a podívala se, co se ve městě změnilo. „V některých částech jsem byla naposledy před lety. Přitom tady žiji už téměř čtyřicet let. Pocházím z Bukovce, ale Bohumín mi přirostl k srdci. Zůstala jsem tu i po manželově smrti,“ svěřila se.

Dříve narození Bohumíňáci si letos během vyjížďky prohlédli zrekonstruovanou Červenou kolonii, stavbu protipovodňových hrází v Pudlově či vznikající novou čtvrť v lokalitě P. Cingra. Podívali se i do Vrbice, Starého Bohumína, Skřečoně a Záblatí. „S našimi seniory jsme začali společně objíždět Bohumín před více než deseti lety. Pro lidi, kteří trpí onemocněním pohybového aparátu, případně jim už vysoký věk neumožňuje ujít delší trasu, je to často jediná možnost seznámit se na vlastní oči s novinkami ve městě. Navíc se dostanou do společnosti vrstevníků a v autobuse je vždy neformální a přátelská atmosféra. Hlavním smyslem této akce je umožnit jim prožít nevšední zážitek, který mohou sdílet s ostatními. Z jejich reakcí na konci trasy je vidět, že jsou spokojení,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Město pro seniory uspořádalo okružní jízdu.Zdroj: Jana Končítková