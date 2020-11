Cena za pronájem hrobových míst se na hřbitovech v Bohumíně od začátku března příštího roku mírně zvýší. Poplatek se mění po šesti letech, a to o symbolických čtrnáct korun ročně.

Bohumín na jaře zvýší ceny za hrobová místa na svých hřbitovech. | Foto: Pavel Čempěl

Z původních 68 korun bude nově 82 korun za metr čtvereční. V navýšení se odráží rostoucí náklady na údržbu míst posledního odpočinku. Lidé si ale za starou cenu mohou pronájem hrobu předplatit až do konce února, a to maximálně na deset let dopředu.