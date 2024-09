Dárci z řad občanů, firem či spolků do něj přivážejí lopaty, smetáky, hrabla, čisticí prostředky, rukavice i kbelíky. Prostě vše, co je potřeba pro úklid následků povodní. Shromážděné věci se přes dobrovolné hasiče následně dostávají k vodou zasaženým obyvatelům města.

Lidé, firmy a organizace, kteří by se chtěli do sbírky zapojit, mohou materiální pomoc nosit v provozní době sběrného dvora BM servisu. V pátek je sklad otevřen do 17 hodiny, po oba víkendové dny budou pracovníci na místě od 8 do 13 hodin.

Mezi štědrými dárci, kteří přivezli potřebnou materiální pomoc, byli v pátek 20. září ráno například fanoušci Baníku Ostrava. „Jeden z členů našeho fanklubu je Bohumíňák, ten navrhl, že bychom mohli udělat sbírku a dovézt ji sem. Hned jak ji vyložíme, tak pojedeme pomáhat s následky povodní v ulici Na Chalupách,“ řekl zástupce čtyřčlenné výpravy fotbalových fans.

close info Zdroj: Jana Končítková zoom_in Bohumín od dárců přijímá pomůcky na úklid.