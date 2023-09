„V předchozích letech jsme investovali do pudlovské školy téměř deset milionů korun, konkrétně do výměny oken, nové fasády a venkovního areálu pro volnočasové aktivity dětí. Letos se měnily sestavy hlavních dveří a dokončovala oprava památníku, který je dominantou vstupního prostoru,“ uvedl místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Město rekonstrukci rozdělilo na dvě etapy. Hlavní stavební a kamenické práce započaly už loni. Během letoška pak v opavském ateliéru Daniela Klose vznikalo dílo, které dalo památníku osobitost. „Masaryka v našem sochařství vždy zpracovávaly ty největší špičky, takže to pro mne byla výzva. Snažil jsem se jí chopit s pokorou, ale současně jsem nechtěl prezidenta vyobrazit jako dokonalého člověka. Šlo mi především o dynamiku a výraz dnešní doby,“ svěřil se autor.

Nový artefakt z umělého kamene nahradil původní bronzovou bustu z roku 1946, která zdobila památník do roku 1948. Převrat, který na čtyřicet let uvrhl naši zemi do temnoty, současně uvrhl kovovou podobiznu do školního depozitáře. Dnes se nachází v interiéru školy.