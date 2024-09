Dobrá zpráva je, že z Hradce Králové míří do Bohumína dvě velkokapacitní čerpadla – budou použity v Nové Vsi a Šunychlu, tyto části jsou stále zatopeny. Vodu napříč Bohumínem odčerpává 18 jednotek profesionálních hasičů a 5 jednotek dobrovolných hasičů, také rozvážejí jídlo do stále zaplavených oblastí.

Ve městě se také objevil prezident Petr Pavel, aby situaci sám obhlédl. Dnešek si vyhradil na návštěvu MS kraje.

Na krizovém štábu se prezident zajímal o aktuální povodňovou situaci, následně vyrazil do terénu, aby si prohlédl zaplavené lokality. V centru města navštívil Červenou kolonii, kde povodeň poškodila 24 bytů. Odtud pokračoval do Rolnické ulice v Pudlově, kde už voda opadla a lidé tam vyklízejí rodinné domy. Následně odcestoval do Ostravy.

Prezident Petr Pavel v Bohumíně.

„Jsme rádi, že jsme mohli pana prezidenta informovat o přetrvávajících problémech s nefungující elektřinou. Já věřím, že stejně jako pan ministr vnitra, který Bohumín navštívil včera (17. září), se o tom zmíní na ústředním krizovém štábu. A pokud se tím urychlí obnovení dodávek, budeme za to vděční,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Nový Bohumín je stále bez proudu kvůli zaplavené elektrorozvodně v Pudlově, výpadek postihl tisíce lidí a výrazně omezuje fungování základních služeb. Včera se společnosti ČEZ podařilo obnovit dodávky v Pudlově a Vrbici, elektřina funguje i ve Starém Bohumíně, Skřečoni, Záblatí a částečně v Šunychlu.

Radnice zřídila tři energocentra, kde si lidé mohou dobít mobily, aby mohli zůstat ve spojení se svými blízkými a měli přístup k informacím. Lidem slouží od 8 do 20 hodin v Domě dětí a mládeže, v kině K3 a v Centru sociálních služeb. Další provizorní energocentra vznikla například před místní služebnou Policie ČR či před supermarketem Lidl.

Léky a peníze pro potřebné

Pro pacienty, kterým dochází léky, byla ve středu 18. září otevřena lékárna AVE v Bohumíně v supermarketu Albert. Vzhledem k tomu, že je supermarket zavřený, musí zákazníci využít boční vstup z levé strany (šedé dveře s nápisem zásobování lékárny). Provoz je zajištěn od 9 do 15 hodin a platba za léky bude možná pouze v hotovosti. Recepty přijímá lékárna z důvodu přerušené dodávky elektřiny pouze v papírové formě. Pokud lékařům formuláře dojdou, mohou je pacientům vystavit na běžný papír, musí ale obsahovat všechny údaje pro pojišťovnu.

„Krizový štáb obvolal už všechny dostupné lékaře v Bohumíně a o tomto postupu je informoval,“ doplnil starosta Bohumína Petr Vícha.

Poliklinika městské nemocnice bude otevřená ve čtvrtek od 8 hodin (vyjma lékárny a rehabilitace), pacienti si ale musí ověřit u svých lékařů, zda ordinují, to platí i pro lékaře ordinující mimo polikliniku.

Stále bez elektřiny

Městský úřad Bohumín je z důvodu výpadku elektrické energie pro veřejnost nadále uzavřen. Jestliže mají občané urgentní požadavek související s povodní, nechť volají na krizové linky: 731 531 731 nebo 731 124 628. Pro dotazy k zapůjčení čerpadel je vyhrazeno třetí krizové číslo 731 130 663.

Úřad práce v Čáslavské ulici je připraven lidem v nouzi poskytnout rychlou pomoc k zabezpečení základních životních potřeb – první finanční pomoc v hotovosti. Zítra je otevřen od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Ve čtvrtek a v pátek pak od 8 do 11 hodin.

Ve středu také otevřely obchodní řetězce, aby si lidé mohli nakoupit. Lidl jede v omezeném provozním režimu a vzhledem k možným výpadkům signálu upřednostňuje platbu v hotovosti, platby kartou nelze přislíbit. Ráno otevřel také Kaufland, ten přijímá i platební karty.

Ostravská ulice směrem na Ostravu je průjezdná.

V částech Vrbice a Pudlov bude ve středu probíhat svoz komunálního odpadu od rodinných domů.

Dialyzační středisko vyplaveno

Dialyzační středisko a nefrologická ambulance B. Braun Avitum v areálu Bohumínské městské nemocnice přerušily kvůli zaplaveným prostorám provoz. Všech 43 pacientů je nyní v péči šesti náhradních středisek. „O všechny pacienty je na 100 % postaráno, aniž by došlo k přerušení péče. To je to hlavní. My nyní mapujeme škody a napneme všechny síly, abychom vyplavené středisko co nejdříve znovu otevřeli,“ říká Petr Macoun, člen vedení Skupiny B. Braun CZ/SK.

Poslední dialýza proběhla na pracovišti v sobotu 14. září. „Dialýzu jsme museli u osmi pacientů mírně zkrátit. Hrozilo, že by se personál i pacienti nedostali kvůli zaplaveným silnicím do svých domovů,“ popisuje okolnosti poslední dialýzy na středisku jeho vedoucí lékař Robert Rakowski.

V přízemí dialyzačního střediska jsou umístěné skladové prostory, serverovna a nefrologická ambulance. V prvním patře se nachází zázemí pro personál a úpravna vody a teprve ve druhém samotný dialyzační sál. Voda začala zaplavovat přízemí střediska v neděli odpoledne. „Odhadujeme, že v době kulminace Odry bylo v přízemí budovy 30 až 50 centimetrů vody. Vypadá to, že zatopená bude serverovna, výtahová šachta, ordinace i čekárna nefrologické ambulance a veškeré skladové prostory. Tam máme dialyzační roztoky, dialyzační kapiláry, napojovací balíčky, rukavice, dezinfekce a další zdravotnický spotřební materiál. Dnes jsem mohla nahlédnout jen přes vstupní skleněné dveře, které jsou zablokované a vstup dovnitř není možný. I tak je ale vidět, že všude leží několikacentimetrová vrstva bahna,“ popisuje aktuální stav vedoucí sestra dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Bohumíně Kristýna Kolková.

V noci z neděle na pondělí a v pondělí dopoledne bylo nutné zajistit náhradní dialyzační ošetření pro 17 nejkritičtějších pacientů, u kterých ošetření nesneslo odkladu. Následně se všech 43 pacientů přerozdělilo do celkem šesti dialyzačních středisek. Tři z nich v Bílovci, Českém Těšíně a Ostravě-Vítkovicích provozuje přímo domovská společnost B. Braun Avitum a tři jsou partnerská střediska v Městské nemocnici Ostrava Fifejdy, Nemocnici Karviná-Ráj a Nemocnici Havířov.