Silnice vedoucí Štefánikovou ulicí je krajská, město proto na záměru stavby okružní křižovatky spolupracuje s Moravskoslezským krajem. Ten přislíbil uhradit čtyřicet procent nákladů, které se odhadují na 36 milionů korun. Počítá se do nich celková úprava veřejných ploch a zeleně v okolí.

První z takzvaných kruháčů má vzniknout v křížení ulice Štefánikova a třídy Dr. E. Beneše. Místo v samém srdci Bohumína patří k dopravně nejvytíženějším a ve špičce si tu řidiči postojí. „Rondel je v tomto úseku ideálním řešením. Umožní plynulejší provoz ze všech směrů, bude bezpečnější i pro chodce a ocení jej také řidiči autobusů, pro které je najíždění do současné křižovatky zkouškou profesionální zručnosti,“ poznamenal místostarosta Bohumína Lumír Macura.

A to díky příslibu Moravskoslezského kraje na jejich financování. S výstavbou by se mohlo začít už v příštím roce.

Druhá okružní křižovatka vyroste v městské části Záblatí na hranici katastru s Rychvaldem. Úsek, kterému se přezdívá rozcestí, není z pohledu řidičů příliš oblíbeným. V táhlé zatáčce se ti méně zkušení a pozorní dostávají do problémů. Moravskoslezský kraj už před lety přislíbil postavit v tomto místě rondel a autobusový záliv pro větší bezpečnost cestujících. Samotnou realizaci však brzdilo soukromé vlastnictví okolních pozemků, respektive neochota jejich majitelů je prodat. Nakonec kraj musel přistoupit k vyvlastnění.

Ačkoliv hlavními partnery připravované stavební akce jsou Moravskoslezský kraj a město Rychvald, Bohumín přislíbil, že na ni také přispěje.

„Minulý týden jsme jednali se zástupci Rychvaldu. Kraj vyčíslil investici na 36 milionů korun, Rychvald se na ní bude podílet částkou přes deset milionů korun, polovinu sousedům uhradíme my. Silnici i autobusovou zastávku totiž využívají ve velké míře právě naši obyvatelé. Navíc je v plánu rozšíření Rychvaldské ulice až po ulici Sokolskou. Práce by mohly být zahájeny v příštím roce za předpokladu, že se akci podaří zařadit do rozpočtů obou měst i kraje na rok 2025,“ upřesnil místostarosta.

Moravskoslezský kraj by chtěl oba kruhové objezdy dokončit ještě v příštím roce, aby mohl následně rozjet jednu z největších dopravních rekonstrukcí na Karvinsku, stavebně i finančně náročnou opravu železárenského mostu v Bezručově ulici. Ten je v nevyhovujícím technickém stavu a rekonstrukci nutně potřebuje. Vzhledem k předpokládané celkové uzávěře nechce Bohumín ani kraj komplikovat dopravu dalšími omezeními.