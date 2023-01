Budu mít dnes kde zaparkovat? Proč nám před domem parkují lidé, kteří tam nebydlí? Tyto otázky několik posledních týdnů stresovaly obyvatele panelových domů v Bezručově ulici v Bohumíně. Na parkovišti, které vybudovalo město a prioritně slouží potřebám právě řidičům ze zmíněných panelových domů, totiž parkovali a dodnes občas parkují zaměstnanci firem sídlících naproti. A to přesto, že vedle mají k dispozici firemní parkoviště, které ovšem kapacitně nestačí a navíc řidič musí k bráně fabriky udělat o 150 kroků navíc.

Situace byla neúnosná, místní si zoufali, a proto sepsali petici, v níž si postěžovali, že jim místa zabírají auta, která na nich parkovat nemají. Plocha je totiž opatřena značkou s písmenem P, nápisem Réservé a dodatkovou tabulkou s informací, že je zde dovoleno stání pouze nájemníkům obytných domů.

Situace s parkováním se začala komplikovat poté, co v loňském roce ukončil činnost výrobce topenářské techniky, společnost Viadrus. Zaměstnancům ostatních firem sídlících v bývalém areálu ŽDB se z toho důvodu uzavřela jedna z hlavních vrátnic a tamní parkoviště teď zeje prázdnotou, protože je daleko od otevřené vrátnice.

„Bylo to opravdu hrozné. Hlavně po poledni, když se střídají směny. To tady nešlo zaparkovat. Ovšem poté, co nás asi devadesát podepsalo petici a město zasáhlo, se situace zlepšila,“ řekla reportérovi Deníku paní Vlaďka, která v jednom z domů bydlí asi dva roky.

Parkoviště patří městu

Parkoviště bývalo dlouhá desetiletí majetkem železáren, následně přešlo do vlastnictví jedné z nástupnických společností, firmy MS Utilities&Services. Město pozemek v roce 2016 odkoupilo a vybudovalo na něm parkoviště pro obyvatele sídliště v Bezručově ulici.

„Dohoda s MS Utilities&Services byla pro obě strany výhodná. Našim obyvatelům zoufale chyběla parkovací místa a podnik zase použil výnos z prodeje, přidal své prostředky a postavil pro zaměstnance nové parkoviště,“ nastínil vývoj starosta Bohumína Petr Vícha.

Poté, co si obyvatelé sídliště stěžovali na radnici, město oslovilo vedení společnosti MS Utilities&Services s požadavkem, aby firma problém vyřešila. „Za účinné řešení považujeme opětovné zprovoznění vrátnice číslo jedna, případně navýšení parkovacích kapacit v blízkosti průmyslového areálu,“ konstatoval starosta.

Dodal, že společnost MS Utilities&Services město informovala, že všechny zaměstnance upozornila na povinnost využívat podniková parkoviště a na zákaz stání na vyhrazeném městském parkovišti. Konkrétní opatření ale dosud nepřijala. Na dotazy Deníku nikdo ze zástupců firmy dosud nereagoval.

Strážníci: Možná dojde i na pokuty

Oslovení řidiči přiznávají, že už se situace zlepšila. Nicméně i ve čtvrtek, kdy byl na místě reportér Deníku, někteří zaměstnanci od naproti přes zákaz parkovali, kde nemají. To ze zkušeností z posledních týdnů vědí i bohumínští strážníci.

„Několikrát už tam naši strážníci byli, aby všechno sledovali. Toho, kdo se snažil zaparkovat tam ,kde nesmí, zastavili a poslouchali výmluvy typu, že si zapomněl doma čip na podnikové parkoviště, nebo že si parkovací čip ještě nestihl vyřídit a podobně. Asi dvě desítky aut už z parkoviště rovnou vykázali,“ prozradil ředitel Městské policie Bohumín Roman Honysz. Dodal, že strážníci řidiče zatím pouze upozorňují, ale připustil, že když to bude nutné, dojde i na pokuty.